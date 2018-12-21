Прогнозы на матч "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"
Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на матч Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем".
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ
Пятница, 21 декабря, 23:00
Ключевая статистика от Who Scored
- "Ливерпуль" забивал минимум трижды в трех последних выездных матчах в Премьер-Лиге;
- в последних пяти встречал "волков" и "Ливерпуля" во всех турнирах проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Ливерпуль" не пропускал в трех последних матчах на поле "Вулверхэмптона".
Прогноз Who Scored: 1:3
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.85 в БК Фонбет
Пол Мерсон (Sky Sports)
Большое поле "Молинью" будет большим преимуществом для "Ливерпуля". "Волки" стараются и выглядят хорошей командой, но я просто не понимаю, как они справятся с Юргеном Клоппом. Я был очень впечатлен игрой "волков" в этом сезоне и четыре гола — возможно, слишком для них, но если у "Ливерпуля" все пойдет, как против "Борнмута", они сделают то же самое.
Прогноз Пола Мерсона: 0:4
Марк Лоуренсон (BBC)
После неудачной серии матчей, где они взяли всего одно очков в шести играх, "волки" снова набрали форму, выиграв три поединка кряду. Но я не представляю, что они продолжат серию побед и в игре с "Ливерпулем". Мало того, что команда Клоппа играет хорошо и добивается результата, так ей еще и помогает мяч. Мы видели, как забивал Джердан Шакири в игре с "Юнайтед". За последние несколько недель Клопп внес несколько изменений в состав, но все работает. Я поставлю тут на "Ливерпуль".
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2
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21.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
Мерсон чет загнул))) Только победа
(ответить)
Мерсон жжот, четыре волки конечно не пропустят, но двушку вполне.
Победа Ливера с форой -1 выглядит бетоном.
(ответить)
Там какие-то фапловские эксперты предрекали прое6 Ливерпуля волкам. Вот и посмотрим на этих топарей нострадамусов.
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Прогноз Пола Мерсона: 0:4
Источник: http://fapl.ru/posts/67547/
Ну это уже перебор.
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