Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" столкнулся с конкуренцией в борьбе за Френки Де Йонга. Райан Гиггз не был приглашен в штаб Жозе Моуриньо из-за любовной интриги с женой своего брата. Марсело Бьелса оборудовал себе кухню и спальню на базе "Лидса". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" предстоит выдержать конкуренцию с "Барселоной" и ПСЖ в борьбе за полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга, оцениваемого в 60 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Вместо Де Йонга, ПСЖ может приобрести полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемину за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий Антони Мартиаль хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", даже после увольнения Жозе Моуриньо. (Daily Mail)



Люк Шоу, Мартиаль, Эрик Байи и Фред опасались, что "Юнайтед" продаст их в январе, если Моуриньо останется главным тренером. (Daily Star)



"Арсенал" хочет продать Месута Озила, но опасается не найти покупателей на . (Daily Mirror)



"Наполи" уже в следующем месяце выкупит трансфер Давида Оспины у "Арсенала" за 3 млн. фунтов, посчитав аренду голкипера успешной. (Tuttomercatoweb)



Агент защитника "Баварии" Матса Хуммельса опроверг слухи о том, что недавно ездил в Лондон на переговоры с "Челси" и "Тоттенхэмом". (Sport1)



"Барселона" потеряла интерес к Андреасу Кристенсену из "Челси", договорившись о переходе Джейсона Мурильо из "Валенсии". (Sport)



"Ливерпуль" не будет спешит с отправкой Доминика Соланке в аренду и примет решение насчет нападающего по ходу января. (Liverpool Echo)



"Эвертон" интересуется вингером ПСВ Ирвингом Лосано, но не готов переплачивать за игрока. (Liverpool Echo)



"Рома" готова предложить 25 млн. фунтов за крайнего защитника "Кристал Пэлас" Патрика Ван Анхольта. (The Sun)



Нападающий "Аталанта Юнайтед" Мигель Альмирон остается целью номер один "Ньюкасла" на январь. (Newcastle Chronicle)



Другое



Некоторые игроки "Юнайтед" думают, что Оле Гуннар Сульшер слишком мягок, чтобы возглавлять такой клуб. (The Independent)



Маурисио Почеттино — фаворит сэра Алекса Фергюсона на роль нового постоянного рулевого "Юнайтед". (The Sun)



Зинедин Зидан обдумывает предложение возглавить "Юнайтед" следующим летом. (AS)



Жозе Моуриньо может вернуться в "Интер", но также открыт к работе во Франции и Германии. (The Telegraph)



"Реал" не помышляет о возвращении Моуриньо. (Marca)



Моуриньо не позвал Райана Гиггза в свой тренерский штаб в "Юнайтед", поскольку решил, что валлиец, который на протяжении восьми лет крутил роман с женой собственного брата, не тот, кому он сможет доверять. (The Times)



Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса оборудовал себе спальню и кухню на базе клуба, чтобы не отвлекаться от работы ни на что. (Daily Mirror)



Гол полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича в ворота "Тоттенхэма" признан лучшим на групповой стадии этого розыгрыша Лиги Чемпионов. (Daily Mail)



Владелец "Ньюкасла" Майкл Эшли ушел на зимние каникулы, поняв, что не успеет продать клуб до января. (Daily Mirror)



35-летний защитник Джеймс Коллинс в буквальном смысле разорвал в клочья свой контракт с зарплатой в 50 тыс. фунтов, получив травму спустя один час после подписания соглашения с "Астон Виллой". (Daily Mirror)