"Манчестер Сити" не будет бороться за Иско
"Манчестер Сити" не будет вступать в борьбу за плеймейкера "Реала" и сборной Испании Иско.
В этом сезоне у Иско далеко не все ладится в Мадриде, и уже достаточно давно ходят слухи, что в январе 26-летний испанец собирается сменить клуб.
Достоверно известно, что "горожане" имеют давний интерес к Иско, однако в данный момент у Хосепа Гвардиолы нет никаких проблем с полузащитниками созидательного плана. "Сити" готовы без борьбы уступить испанца "Челси" и "Арсеналу".
Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать на креатив в центре поля от Давида Сильвы, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана, а такжеота выздоровевшего Кевина Де Брюйне и едва подписавшего новый контракт Фила Фодена. Иско просто не нужен чемпионам Премьер-Лиги.
Как сообщает Evening Standard, приоритетной целью "Сити" остается покупка опорного полузащитника. Однако "горожане" не собираются с этим спешить и готовы обзавестись преемником Фернандньо после окончания сезона.
20.12.2018 18:00
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Последние комментарии:
Он мечтает играть за Манчестер Юнайтед, мучается сейчас
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В Челси этого топаря.
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...Иско просто не нужен чемпионам...
Источник: http://fapl.ru/posts/67525/
Зимой тупо купить топового ЛЗ.
C'MON CITY!
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МЮ он нужен. в МЮ нет креативного АПЗ.
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