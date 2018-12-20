"Манчестер Сити" не будет бороться за Иско

"Манчестер Сити" не будет вступать в борьбу за плеймейкера "Реала" и сборной Испании Иско.

В этом сезоне у Иско далеко не все ладится в Мадриде, и уже достаточно давно ходят слухи, что в январе 26-летний испанец собирается сменить клуб.



Достоверно известно, что "горожане" имеют давний интерес к Иско, однако в данный момент у Хосепа Гвардиолы нет никаких проблем с полузащитниками созидательного плана. "Сити" готовы без борьбы уступить испанца "Челси" и "Арсеналу".



Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать на креатив в центре поля от Давида Сильвы, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана, а такжеота выздоровевшего Кевина Де Брюйне и едва подписавшего новый контракт Фила Фодена. Иско просто не нужен чемпионам Премьер-Лиги.



Как сообщает Evening Standard, приоритетной целью "Сити" остается покупка опорного полузащитника. Однако "горожане" не собираются с этим спешить и готовы обзавестись преемником Фернандньо после окончания сезона.