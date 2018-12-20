"Манчестер Сити" не будет бороться за Иско

Иско "Манчестер Сити" не будет вступать в борьбу за плеймейкера "Реала" и сборной Испании Иско.

В этом сезоне у Иско далеко не все ладится в Мадриде, и уже достаточно давно ходят слухи, что в январе 26-летний испанец собирается сменить клуб.

Достоверно известно, что "горожане" имеют давний интерес к Иско, однако в данный момент у Хосепа Гвардиолы нет никаких проблем с полузащитниками созидательного плана. "Сити" готовы без борьбы уступить испанца "Челси" и "Арсеналу".

Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать на креатив в центре поля от Давида Сильвы, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана, а такжеота выздоровевшего Кевина Де Брюйне и едва подписавшего новый контракт Фила Фодена. Иско просто не нужен чемпионам Премьер-Лиги.

Как сообщает Evening Standard, приоритетной целью "Сити" остается покупка опорного полузащитника. Однако "горожане" не собираются с этим спешить и готовы обзавестись преемником Фернандньо после окончания сезона.


Метки Иско, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.12.2018 18:21 # mancunia-planet
    Он мечтает играть за Манчестер Юнайтед, мучается сейчас

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  2. ccchelsea 20.12.2018 18:14 # ccchelsea
    В Челси этого топаря.

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  3. mc-od 20.12.2018 18:09 # mc-od
    ...Иско просто не нужен чемпионам...

    Источник: http://fapl.ru/posts/67525/

    Зимой тупо купить топового ЛЗ.
    C'MON CITY!

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  4. quavo 20.12.2018 18:05 # quavo
    МЮ он нужен. в МЮ нет креативного АПЗ.

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