Светская хроника за четверг

Оле Гуннар Сульшер сможет потратить до 50 миллионов фунтов в январе. "Интер" интересуется Месутом Озилом. "Манчестер Сити" нашел еще одного игрока на роль преемника Фернандиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово купить Оле Гуннару Сульшеру защитника и нападающего в январе. (Daily Express)



"Юнайтед" обдумывает приобретение 20-летнего защитника "Порту" Эдера Милитао за 40 миллионов фунтов. (The Telegraph)



Сульшер сможет потратить до 50 млн. фунтов в январе. (Daily Star)



Букмекеры считают полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и вингера ПСЖ Анхеля Ди Марию двумя фаворитами на роль первого приобретения Сульшера в "Юнайтед". (Daily Express)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил привлекает интерес со стороны "Интера". (Daily Mail)



"Бавария" обходит "Арсенал" и "Тоттенхэм" в борьбе за вингера "Ромы" Дженгза Ундера, оцениваемого в 45 млн. фунтов. (ESPN)



"Бавария" решила составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга, оцениваемого в 70 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Сити" присмотрел 20-летнего Уссема Ауара из "Лиона" на роль преемника Фернандиньо. (The Sun)



"Челси" готов блокировать любой интерес к защитнику Андреасу Кристенсену в январе. (Sky Sports)



Защитник Даниэле Ругани отверг интерес "Челси" и собирается подписать новый контракт с "Ювентусом". (Goal)



Букмекеры обрушил коэффициенты на переход нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



"Вест Хэм" надеется приобрести в январе нападающего "Интера" Габриэля Барбозу. (The Guardian)



Другое



Дэвид Мойес жаждет вернуться к тренерской работе. (Daily Express)



Экс-капитан "Юнайтед" Уэйн Руни приглашен в эфире BT Sport на первый матч Сульшера у руля "красных дьяволов". (Daily Mirror)



"Реал" готовится предложить экс-наставнику "Юнайтед" Моуриньо роскошный контракт с зарплатой в 18 млн. фунтов в год. (El Pais)



В заключительные недели работы в "Юнайтед" Моуриньо попросил отдельных игроков команды "держаться подальше" от полузащитника Поля Погба. (ESPN)



Вингер Джесси Лингард первым из игроков "Юнайтед" выступил в социальных сетях с благодарностью в адрес Моуриньо. (Daily Mirror)



Майкл Кэррик отчитал полузащитника Поля Погба, когда тот стал выражать свою радость на тренировке "Юнайтед" от увольнения Моуриньо. (The Sun)



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выставил на продажу свой особняк в пригороде Манчестера за 3.25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин покинул стриптиз-клуб в Санкт-Петербурге верхом на лошади, пьяным и в компании двух девушек. (Daily Mail)