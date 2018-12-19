Флетчер: "Юнайтед" будет отброшен на два сезона назад"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер раскритиковал решение "красных дьяволов" повременить с назначением нового постоянного главного тренера.

Как известно, в остатке сезона тренировать "Юнайтед" будет приглашенный из "Мольде" Оле Гуннар Сульшер. Великий норвежец рассматривается как временная фигура и вряд ли сможет претендовать на эту работу на постоянной основе, если не добьется какого-то ошеломительного успеха.



Однако Флетчер, который выиграл пять титулов Премьер-Лиги за 12 лет на "Олд Траффорд", считает, что его бывший клуб лишь впустую потратит два сезона, оттягивая назначение.



"Манчестер Юнайтед" никогда не должен был оказаться в таком положении. Они практически потратят впустую этот сезон и следующий сезона, потому что в случае назначения нового тренера летом у него не будет много времени, чтобы обзавестись новыми игроками".



"Когда у тебя впереди два сезона очередной перестройки, это вызывает серьезное беспокойство", — сообщил Флетчер BBC.