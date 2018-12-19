Флетчер: "Юнайтед" будет отброшен на два сезона назад"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер раскритиковал решение "красных дьяволов" повременить с назначением нового постоянного главного тренера.
Как известно, в остатке сезона тренировать "Юнайтед" будет приглашенный из "Мольде" Оле Гуннар Сульшер. Великий норвежец рассматривается как временная фигура и вряд ли сможет претендовать на эту работу на постоянной основе, если не добьется какого-то ошеломительного успеха.
Однако Флетчер, который выиграл пять титулов Премьер-Лиги за 12 лет на "Олд Траффорд", считает, что его бывший клуб лишь впустую потратит два сезона, оттягивая назначение.
"Манчестер Юнайтед" никогда не должен был оказаться в таком положении. Они практически потратят впустую этот сезон и следующий сезона, потому что в случае назначения нового тренера летом у него не будет много времени, чтобы обзавестись новыми игроками".
"Когда у тебя впереди два сезона очередной перестройки, это вызывает серьезное беспокойство", — сообщил Флетчер BBC.
19.12.2018 19:00
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Зидан же свободен, что они тянут не понятно
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Мавриний и так откинул в футбол 19 века.
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Так-то он прав, но желаемые тренера не доступны сейчас, видимо. А заключать постоянный и дорогой контракт с каким-нибудь Конте, чтоб потом его уволить, никто не хочет.
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Да задолбали с перестройками. Вот арсенал взял и без особых перестроек держится. А мю шатает вверх вниз по турнирной таблице.
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Судя по результатам МЮ отброшены на 4 сезона назад
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Монголо-татарское иго в манчестере?
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