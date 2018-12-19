Флетчер: "Юнайтед" будет отброшен на два сезона назад"

Даррен Флетчер Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер раскритиковал решение "красных дьяволов" повременить с назначением нового постоянного главного тренера.

Как известно, в остатке сезона тренировать "Юнайтед" будет приглашенный из "Мольде" Оле Гуннар Сульшер. Великий норвежец рассматривается как временная фигура и вряд ли сможет претендовать на эту работу на постоянной основе, если не добьется какого-то ошеломительного успеха.

Однако Флетчер, который выиграл пять титулов Премьер-Лиги за 12 лет на "Олд Траффорд", считает, что его бывший клуб лишь впустую потратит два сезона, оттягивая назначение.

"Манчестер Юнайтед" никогда не должен был оказаться в таком положении. Они практически потратят впустую этот сезон и следующий сезона, потому что в случае назначения нового тренера летом у него не будет много времени, чтобы обзавестись новыми игроками".

"Когда у тебя впереди два сезона очередной перестройки, это вызывает серьезное беспокойство", — сообщил Флетчер BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 19:00

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  1. arhangel777 19.12.2018 19:54 # arhangel777
    Зидан же свободен, что они тянут не понятно

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  2. fc-oil 19.12.2018 19:42 # fc-oil
    Мавриний и так откинул в футбол 19 века.

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  3. dragonishka 19.12.2018 19:34 # dragonishka
    Так-то он прав, но желаемые тренера не доступны сейчас, видимо. А заключать постоянный и дорогой контракт с каким-нибудь Конте, чтоб потом его уволить, никто не хочет.

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  4. van-der-slav 19.12.2018 19:33 # van-der-slav
    Да задолбали с перестройками. Вот арсенал взял и без особых перестроек держится. А мю шатает вверх вниз по турнирной таблице.

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  5. ilovemanutd 19.12.2018 19:33 # ilovemanutd
    Судя по результатам МЮ отброшены на 4 сезона назад

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  6. melwood-lfc 19.12.2018 19:02 # melwood-lfc
    Монголо-татарское иго в манчестере?

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