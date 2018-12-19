Светская хроника за среду

Светская хроника "Челси" начал переговоры о покупке Иско за 70 миллионов фунтов. "Арсенал" лидирует в борьбе за Николя Пепе. Названы имена игроков, которые были за или против увольнения Жозе Моуриньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" предложит 70 миллионов фунтов за плеймейкера "Реала" Иско в январе. Сам игрок получит контракт с зарплатой в 225 тыс. фунтов в неделю. Трансфер может состояться уже на первой неделе января. (The Sun)

Перед самым своим увольнением из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо узнал, что исполнительный директор Эд Вудворд тайно договаривается о покупке не только защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, но и вингера "Ювентуса" Дугласа Косты. (The Sun)

Полузащитник Поль Погба свернул планы уйти из "Юнайтед" после увольнения Моуриньо. (The Sun)

"Юнайтед" исключает продажу Погба в январе. (Daily Mirror)

"Юнайтед" по-прежнему планирует покупать в январе, несмотря на увольнение Моуриньо. (Manchester Evening News)

"Арсенал" лидирует в борьбе за вингера "Лилля" Николя Пепе, оцениваемого в 45 млн. фунтов. (L'Equipe)

ПСЖ собирается продать в январе полузащитника Адриена Рабьо, которым ранее интересовался "Ливерпуль". (L'Equipe)

"Эвертон" планирует продать нападающего Умара Ниассе в январе. (Liverpool Echo)

Опасаясь расставания с Алексом Маккарти, "Саутгемптон" обратил внимание на голкипера "Фулхэма" Маркуса Беттинелли. (Daily Mail)

Другое

90% игроков "Юнайтед" хотели, чтобы Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера. (The Independent)

Эд Вудворд консультировался с игроками "Юнайтед" перед увольнением Моуриньо. Среди тех, кто хотел ухода Жозе, значились Погба, Антони Мартиаль и Давид Де Хеа. Неманья Матич и Ромелу Лукаку до последнего были на стороне тренера. (Daily Mirror)

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари не переживает из-за того, что Моуриньо снова доступен для работы. (Sky Sports)

Во вторник Моуриньо устроил прощальный обед в отеле Lowry Hotel, где он жил все время на протяжении своей работы в "Юнайтед". Провожая португальца, персонал был "в слезах". (Daily Mail)

895 дней проживания Моуриньо в отеле стоили клубу 535 тыс. фунтов. (The Guardian)

"Юнайтед" оштрафует полузащитника Поля Погба после провокационного сообщения в инстаграме. (Daily Mail)

За месяц до родов своей подруги нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль пытался соблазнить 20-летнюю модель. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 19.12.2018 11:44 # mata-hazard
    Верховная Рада украины приняла постановление о праздновании в 2019 году памятных дат и юбилеев, в числе которых — день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

    Ну йобаный стыд же. Каклы - не люди.

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  2. mr-dodds 19.12.2018 11:35 # mr-dodds
    Киска за 70 это зашкварнее покпы

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  3. j-silver 19.12.2018 11:28 # j-silver
    600 фунтов в день. номер эконом класса чи шо?

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  4. brown-ale 19.12.2018 11:26 # brown-ale
    Странно, а чего Де Хеа-то к крысам отнесли?!

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  5. chebrec 19.12.2018 11:07 # chebrec
    Че ещё придумают

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