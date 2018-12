Светская хроника за среду

"Челси" начал переговоры о покупке Иско за 70 миллионов фунтов. "Арсенал" лидирует в борьбе за Николя Пепе. Названы имена игроков, которые были за или против увольнения Жозе Моуриньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" предложит 70 миллионов фунтов за плеймейкера "Реала" Иско в январе. Сам игрок получит контракт с зарплатой в 225 тыс. фунтов в неделю. Трансфер может состояться уже на первой неделе января. (The Sun)



Перед самым своим увольнением из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо узнал, что исполнительный директор Эд Вудворд тайно договаривается о покупке не только защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, но и вингера "Ювентуса" Дугласа Косты. (The Sun)



Полузащитник Поль Погба свернул планы уйти из "Юнайтед" после увольнения Моуриньо. (The Sun)



"Юнайтед" исключает продажу Погба в январе. (Daily Mirror)



"Юнайтед" по-прежнему планирует покупать в январе, несмотря на увольнение Моуриньо. (Manchester Evening News)



"Арсенал" лидирует в борьбе за вингера "Лилля" Николя Пепе, оцениваемого в 45 млн. фунтов. (L'Equipe)



ПСЖ собирается продать в январе полузащитника Адриена Рабьо, которым ранее интересовался "Ливерпуль". (L'Equipe)



"Эвертон" планирует продать нападающего Умара Ниассе в январе. (Liverpool Echo)



Опасаясь расставания с Алексом Маккарти, "Саутгемптон" обратил внимание на голкипера "Фулхэма" Маркуса Беттинелли. (Daily Mail)



Другое



90% игроков "Юнайтед" хотели, чтобы Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера. (The Independent)



Эд Вудворд консультировался с игроками "Юнайтед" перед увольнением Моуриньо. Среди тех, кто хотел ухода Жозе, значились Погба, Антони Мартиаль и Давид Де Хеа. Неманья Матич и Ромелу Лукаку до последнего были на стороне тренера. (Daily Mirror)



Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари не переживает из-за того, что Моуриньо снова доступен для работы. (Sky Sports)



Во вторник Моуриньо устроил прощальный обед в отеле Lowry Hotel, где он жил все время на протяжении своей работы в "Юнайтед". Провожая португальца, персонал был "в слезах". (Daily Mail)



895 дней проживания Моуриньо в отеле стоили клубу 535 тыс. фунтов. (The Guardian)



"Юнайтед" оштрафует полузащитника Поля Погба после провокационного сообщения в инстаграме. (Daily Mail)



За месяц до родов своей подруги нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль пытался соблазнить 20-летнюю модель. (The Sun)