Эмери, Клопп и Дзола высказались насчет увольнения Моуриньо

Унаи Эмери из "Арсенала", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Джанфранко Дзола из "Челси" прокомментировали увольнение своего коллеги Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Во вторник "красные дьяволы", наконец, решили прекратить свои страдания и указали Моуриньо на дверь. Увольнение Жозе назревало, однако Эмери все равно остался этому удивлен.



"Я лишь могу сказать, что это сюрприз для меня. Никто из тренеров не бывает рад, когда один из нас остается работы, да еще и таким образом".



"У каждого тренера свой стиль работы. Они каждый день думают, как можно улучшить рутинный процесс, свой тренерский штаб и игроков, коллективно и индивидуально".



"Они подстегивают всех, чтобы становиться лучше. У Моуриньо очень большой тренерский опыт и опыт работы в Премьер-Лиге. Это не есть хорошая новость, но я не знаю, почему такое решение было принято", — цитирует Эмери Daily Mirror.



Клопп остался менее удивлен решением "Юнайтед", выразив сочувствие Моуриньо. Юрген понимает, в какой обстановке Жозе приходилось работать последние месяцы.



"Он настоящий боец, и он очень амбициозен. Я испытываю к нему абсолютное уважение. Он невероятно успешный тренер, и я полагаю, последние месяцы не были ни для кого наслаждением, особенно для него самого".



"Нет ничего приятного в том, когда тебе каждый день задают одни и те же вопросы, но никто не может отнять у него все то, что он выиграл. Я бы хотел, чтобы он помнил именно об этом, а не о том, что происходило последние месяцы. Он невероятный тренер", — сообщил Клопп.



Джанфранко Дзола, который во вторник исполнял обязанности Маурицио Сарри по общению с прессой, также произнес теплые слова в адрес Моуриньо и выразил уверенность, что Жозе не останется надолго без работы.



"Никогда не бывает приятно видеть, как тренер лишается работы. Особенно такой тренер, как Жозе, который выиграл так много в футболе и так много с этим клубом ("Челси"). Мне грустно, как и многим другим, и я бы хотел пожелать ему всего наилучшего в его новом приключении. Уверен, его новое приключение скоро начнется", — сообщил Дзола.