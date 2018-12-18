Инс: "Игроки "Юнайтед" хотят избавиться от Моуриньо"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс убежден, что игроки "красных дьяволов" хотят избавиться от своего главного тренера Жозе Моуриньо.

В минувший уикенд "Юнайтед" увеличил свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до 11 очков, проиграв "Ливерпулю" со счетом 3:1. Выбор Моуриньо состава на этот матч вызывал немало вопросов, однако Инс считает, что Жозе выпустил тех футболистов, которым доверяет — другие же хотят его увольнения.



"Андер Эррера, Неманья Матич и Маруан Феллайни могут не быть лучшими игроками, но ты хотя бы знаешь, что получишь от них. Обычно, они всегда демонстрируют энтузиазм и желание играть за этот клуб".



"Болельщики не глупы, они могут видеть вопиющий недостаток желания. В воскресенье совсем не было похоже, что "Юнайтед" хочет выиграть матч. Они надеялись, что их не обыграют, но этого недостаточно".



"Для меня кристально ясно, что клуб в хаосе, от верхов и до низов. Разница между "Юнайтед" и "Ливерпулем", между "Юнайтед" и "Сити" огромна. Я не представляю себе, что они приблизятся к ним в обозримом будущем, между ними годы разницы".



"Жозе Моуриньо выглядит жалко. Для футбольного тренера нет ситуации хуже, когда ничего не ладится. Это продолжается уже месяцы: его отношения с Полем Погба, проживание в отеле, отсутствие приобретений. Убежден, этого уже не исправить".



"Ему приходится иметь дело с кучей неприятных вещей, и в некоторых из них виноват он сам. Люди справедливо спрашивают с тренера, но также нужно призвать к ответу игроков. Действительно ли они стараются? Действительно ли им не все равно?".



"Я знаю, как это бывает. Игроки превращаются в заговорщиков, надеясь избавиться от тренера, и именно это мы наблюдаем сейчас на "Олд Траффорд". Можно сказать, что в паре последних матчей он выпускал тех игроков, которые ему нравятся и которым он доверяет, но они просто недостаточно хороши", — цитирует Инса Evening Standard.