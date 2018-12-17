Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Без проблем преодолев групповой этап Лиги Европы, в понедельник "Челси" и "Арсенал" узнали, с кем сыграют в 1/16 финала соревнования.
Соперником "Челси" стал "Мальме", причем первый матч подопечные Маурицио Сарри проведут на юге Швеции, а ответный — дома.
"Арсенал" как победитель своей группы тоже первый матч сыграет на выезде. "Канониры" померятся силами с БАТЭ, который был в одном квартете с "Челси" и за который выступает экс-полузащитник "канониров" Александр Глеб.
Добавим, первые матчи 1/16 финала будут сыграны 13-14 февраля, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
"Виктория" (Чехия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) — "Интер" (Италия)
"Славия" (Чехия) — "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) — "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) — "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина) — "Айнтрахт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) — "Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) — "Реал Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) — "Динамо Киев" (Украина)
"Лацио" (Италия) — "Севилья" (Испания)
"Фенербахче" (Турция) — "Зенит" (Россия)
"Спортинг" (Португалия) — "Вильярреал" (Испания)
БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) — "Бенфика" (Португалия)
17.12.2018 15:30
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Последние комментарии:
До полуфинала можно смело катать резервом и беречь основу на АПЛ, Мальмё будет разгромлен на бридже, мората дубль
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Удачи Челси в ЛЕ
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ле интересно смотреть с 1/4 финала
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Мальмо
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Пенсы выйдут на Ренн и получат хрен ))
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Камон Челси!!!
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кому нужна та сраная лч, когда тут такая пара
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даж во второсортную ЛЕ только 2 команды и ЭйПиЭлов пробились)
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ТХ и ливерка на выход в феврале :)
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объективно практически нет соперников для синих и канониров... кто то из них должны смело забирать кубок ЛЕ
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Закончилась халява для Гг и пенсов.
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что это за турнир?
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Финал Мальме - БАТЭ.
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Ммм, ну по сути из реальных конкурентов тут только гг.
Ну более-менее интересные команды еще: интер, наполи, валенсия.
Остальные матчи резервом играть можно.
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Пока еще ЛЕ и не началась.Ближе к 1/4 можно уже смотреть какие то матчи.
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"Мальме" (Швеция)
Источник: http://fapl.ru/posts/67450/
Что это такое?
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