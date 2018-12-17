Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Трофей Лиги Европы Без проблем преодолев групповой этап Лиги Европы, в понедельник "Челси" и "Арсенал" узнали, с кем сыграют в 1/16 финала соревнования.

Соперником "Челси" стал "Мальме", причем первый матч подопечные Маурицио Сарри проведут на юге Швеции, а ответный — дома.

"Арсенал" как победитель своей группы тоже первый матч сыграет на выезде. "Канониры" померятся силами с БАТЭ, который был в одном квартете с "Челси" и за который выступает экс-полузащитник "канониров" Александр Глеб.

Добавим, первые матчи 1/16 финала будут сыграны 13-14 февраля, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

"Виктория" (Чехия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) — "Интер" (Италия)
"Славия" (Чехия) — "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) — "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) — "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина) — "Айнтрахт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) — "Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) — "Реал Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) — "Динамо Киев" (Украина)
"Лацио" (Италия) — "Севилья" (Испания)
"Фенербахче" (Турция) — "Зенит" (Россия)
"Спортинг" (Португалия) — "Вильярреал" (Испания)
БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) — "Бенфика" (Португалия)


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 15:30

Количество просмотров Просмотров: 5473

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Последние комментарии:




  1. bezviz 17.12.2018 19:16 # bezviz
    До полуфинала можно смело катать резервом и беречь основу на АПЛ, Мальмё будет разгромлен на бридже, мората дубль

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  2. lfc-in-my-heart 17.12.2018 19:11 # lfc-in-my-heart
    Удачи Челси в ЛЕ

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  3. firmino9 17.12.2018 18:51 # firmino9
    ле интересно смотреть с 1/4 финала

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  4. selfish 17.12.2018 17:46 # selfish
    Мальмо

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  5. scouser2005 17.12.2018 17:18 # scouser2005
    Пенсы выйдут на Ренн и получат хрен ))

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  6. chebrec 17.12.2018 16:22 # chebrec
    Камон Челси!!!

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  7. reams 17.12.2018 16:17 # reams
    кому нужна та сраная лч, когда тут такая пара

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  8. alexomck 17.12.2018 16:11 # alexomck
    даж во второсортную ЛЕ только 2 команды и ЭйПиЭлов пробились)

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  9. blayzer 17.12.2018 16:04 # blayzer
    ТХ и ливерка на выход в феврале :)

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  10. algambra 17.12.2018 16:02 # algambra
    объективно практически нет соперников для синих и канониров... кто то из них должны смело забирать кубок ЛЕ

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  11. girasimus 17.12.2018 15:56 # girasimus
    Закончилась халява для Гг и пенсов.

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  12. naby-keita 17.12.2018 15:45 # naby-keita
    что это за турнир?

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  13. jayspearingagent 17.12.2018 15:42 # jayspearingagent
    Финал Мальме - БАТЭ.

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  14. ry-l 17.12.2018 15:41 # ry-l
    Ммм, ну по сути из реальных конкурентов тут только гг.

    Ну более-менее интересные команды еще: интер, наполи, валенсия.

    Остальные матчи резервом играть можно.

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  15. skychnie-oboi 17.12.2018 15:38 # skychnie-oboi
    Пока еще ЛЕ и не началась.Ближе к 1/4 можно уже смотреть какие то матчи.

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  16. ccchelsea 17.12.2018 15:34 # ccchelsea
    "Мальме" (Швеция)

    Источник: http://fapl.ru/posts/67450/

    Что это такое?

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