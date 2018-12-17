Без проблем преодолев групповой этап Лиги Европы, в понедельник "Челси" и "Арсенал" узнали, с кем сыграют в 1/16 финала соревнования.

Соперником "Челси" стал "Мальме", причем первый матч подопечные Маурицио Сарри проведут на юге Швеции, а ответный — дома.



"Арсенал" как победитель своей группы тоже первый матч сыграет на выезде. "Канониры" померятся силами с БАТЭ, который был в одном квартете с "Челси" и за который выступает экс-полузащитник "канониров" Александр Глеб.



Добавим, первые матчи 1/16 финала будут сыграны 13-14 февраля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы



"Виктория" (Чехия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)

"Брюгге" (Бельгия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)

"Рапид" (Австрия) — "Интер" (Италия)

"Славия" (Чехия) — "Генк" (Бельгия)

"Краснодар" (Россия) — "Байер" (Германия)

"Цюрих" (Швейцария) — "Наполи" (Италия)

"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия)

"Шахтер" (Украина) — "Айнтрахт" (Германия)

"Селтик" (Шотландия) — "Валенсия" (Испания)

"Ренн" (Франция) — "Реал Бетис" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) — "Динамо Киев" (Украина)

"Лацио" (Италия) — "Севилья" (Испания)

"Фенербахче" (Турция) — "Зенит" (Россия)

"Спортинг" (Португалия) — "Вильярреал" (Испания)

БАТЭ (Белоруссия) — "Арсенал" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) — "Бенфика" (Португалия)