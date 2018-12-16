Моуриньо назвал "Ливерпуль" "везунчиками"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что в этом сезоне "Ливерпулю" крупно везет.

В преддверии воскресного матча на "Энфилде" "красные дьяволы" находятся уже в 16 очках позади своих злейших врагов. В этом сезоне "Юнайтед" слишком уступает "Ливерпулю" и в результатах, и по уровню игры.



Однако успехи "Ливерпуля" Моуриньо объясняет в том числе и удачей. Жозе не забыл, каким образом "красные" вырвали победу в недавнем дерби с "Эвертоном" и каким образом устояли против "Наполи" в Лиге Чемпионов посреди недели.



"Конечно, они очень уверены в себе. Они во главе лиги, и у них есть это ощущение — очень хорошо знакомое мне ощущение — что ты везунчик, и все складывается в твою пользу".



"Они знают, как им удалось победить "Эвертон". Они знают, как им удалось победить в последнем матче, когда свой гол они забили из офсайда. Используй "Наполи" свой момент на последних секундах, и они вылетели бы".



"Так что у них есть это ощущение, которое было и у моих команд, когда мы лидировали в лиге. Создается впечатление, что все складывается в твою пользу".



"Думаю, они очень, очень уверены в себе. Но я думаю, они не глупы. Они также знают, что у нас есть слабые стороны и сильные стороны, и я думаю, они с уважением отнесутся к нашим сильным сторонам. Если нет, я буду только рад".



"Они знают, что нуждаются в каждом очке, если хотят стать чемпионами, поэтому я ожидаю, что они будут профессионалами, а профессионалы обязаны уважать "Манчестер Юнайтед". Они знают, что мы можем выйти и победить", — цитирует Моуриньо Sky Sports.