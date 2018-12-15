Гвардиола: "Игроки отреагировали чудесным образом на поражение от "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свою команду за реакцию на поражение от "Челси" в прошлый уикенд.

В субботу "горожане" достаточно уверенно переиграли на своем поле "Эвертон" со счетом 3:1, однако Гвардиола не считает эту победу легкой. Каталонец указывает на то, что ранее в этом сезоне "ирискам" удалось доставить проблем и "Челси", и "Ливерпулю".



"Игроки чудесным образом отреагировали на поражение от "Челси". Они игроки топ-уровня. Сегодня была непростая и опасная игра. У "Эвертона" команда топ-уровня — они сыграли вничью на "Стэмфорд Бридж", а у "Ливерпуля" все решилось только на последней секунде. Я очень доволен".



"Габриэль Жезус очень хорошо чувствовал себя в игре с самого начала, и еще лучше, что он забил на глазах своей семьи. Нападающим нужны голы. Я практически уверен, что два этих славных гола будут важны для него".



"Буду ли я смотреть матч между "Ливерпулем"и "Манчестер Юнайтед" в воскресенье? Конечно, буду", — сообщил Гвардиола BBC.