Гвардиола: "Игроки отреагировали чудесным образом на поражение от "Челси"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свою команду за реакцию на поражение от "Челси" в прошлый уикенд.
В субботу "горожане" достаточно уверенно переиграли на своем поле "Эвертон" со счетом 3:1, однако Гвардиола не считает эту победу легкой. Каталонец указывает на то, что ранее в этом сезоне "ирискам" удалось доставить проблем и "Челси", и "Ливерпулю".
"Игроки чудесным образом отреагировали на поражение от "Челси". Они игроки топ-уровня. Сегодня была непростая и опасная игра. У "Эвертона" команда топ-уровня — они сыграли вничью на "Стэмфорд Бридж", а у "Ливерпуля" все решилось только на последней секунде. Я очень доволен".
"Габриэль Жезус очень хорошо чувствовал себя в игре с самого начала, и еще лучше, что он забил на глазах своей семьи. Нападающим нужны голы. Я практически уверен, что два этих славных гола будут важны для него".
"Буду ли я смотреть матч между "Ливерпулем"и "Манчестер Юнайтед" в воскресенье? Конечно, буду", — сообщил Гвардиола BBC.
15.12.2018 19:00
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Последние комментарии:
15.12.2018 18:02 # удалить
mc-od
А так, полурезервом хорошо, сочно отыграли, без напряга...
Прекрасный зимний вечер. Плюс в тему нового года и рождества, красиво горят разноцветные фейерверки подорванных и горящих сами знаете чего фапловских хэйтеров...
C'mon City!
Источник: http://fapl.ru/posts/67400/
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08.12.2018 22:57 # удалить
mc-od
Надеюсь, сегодня в раздевалке оторвут тоненькие ножки Маарезу, оставшуюся филейную часть отправить в Африку. Дельфа - тихо убить и выбросить...
Зазвездивщихся Жесуса и Сане выпороть и поставить в угол, до следующего матча. Не давать хавать. Гюндогана туда же, пока можно без порки...
Давиду Сильве и Ферне дать отпуск, пусть отдохнут. Следующий матч в ЛЧ пусть Фоден и Ко сыграют...
Счет по игре. Пенсы хорошо сыграли, без базара. Хочется, чтобы этот проигрыш пошел на пользу команде. А то некоторые сопляки под крылом больших игроков и харизмы Пепа чет зазвездились не по чину.
В целом по матчу, Фунтик с Сильвами не затащили. К Ферне и Уокеру вопросов нет, старались. Ждем Куна и КДБ. Поехали дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/67234/?c=1
Как видим, выводы сделаны, меры приняты..))
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