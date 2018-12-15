"Сити" вернулся в лидеры Премьер-Лиги, обыграв "Эвертон"

"Манчестер Сити" минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе над "Эвертоном" со счетом 3:1, добытой малой кровью.

На скамейке запасных "горожан" оказались выздоровевшие Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. К ним же присоединился и Рахим Стерлинг. С первых минут относительно матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" вышли Кайл Уолкер, Фабиан Дельф, Фернандиньо и Рияд Махрез.



У "ирисок" Курт Зума и Доминик Калверт-Левин появились вместо Идриссы Гейе и Тео Уолкотта.



Учитывая раннее начало матча и поединок Лиги Чемпионов посреди недели, хозяева "Этихад" не стали никуда спешить. В первые минуты "Эвертон" смотрелся резвее и даже создал один по-настоящему голевой момент.



На 15-й минуте Люка Динь сделал верховую передачу с левого фланга на дальний край вратарской, куда на скорости ворвался Ришарлисон и решил бить ногой в касание по летящему мячу — мимо.



После этого момента "Сити" включился в игру. Дельф отметился пушечным ударом с дистанции над перекладиной, затем Майкл Кин едва не совершил автогол, заставив голкипера гостей Джордана Пикфорда спасать свою команду.



А на 22-й минуте счет был открыт. "Горожане" вернули себе мяч на чужой половине поля, после чего Лерой Сане сделал передачу на левый края штрафной площади Габриэлю Жезусу, и тот пробил в касание под Пикфордом — 1:0.



В дальнейшем темп игры снизился. "Сити" был спокоен как удав и не отпускал мяч, тогда как "Эвертон" работал вхолостую. До перерыва Пикфорду пришлось совершить еще одно спасение, после удара Махреза.



В начале второго тайма хозяева удвоил счет. Во второй волне атаки Сане навесил с дальнего края штрафной на линию вратарской, а Жезус неотразимо пробил головой — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "горожане" позволили себе расслабиться и на 65-й минуте были за это наказаны. Динь выполнил подачу с левого фланга к воротам, где Калверт-Левин легко опередил Дельфа и нанес удар головой — 2:1.



Однако спустя четыре минуты "Сити" восстановил прежнюю разницу в счете. Едва вышедший на замену Рахим Стерлинг замкнул у ворот подачу Фернандиньо — 3:1.



В остатке матча хозяева достаточно много позволяли "ирискам", которые воспрянули духом, избавившись от давления, но счет остался прежним.



"Сити" отпраздновал уверенную победу, не затратив на это много сил. "Эвертон" стал подавать признаки жизни лишь тогда, когда ему это позволил соперник, и на очки реально рассчитывать не мог.



"Манчестер Сити – "Эвертон". Отчет о матче