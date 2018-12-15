"Сити" вернулся в лидеры Премьер-Лиги, обыграв "Эвертон"
"Манчестер Сити" минимум на сутки вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе над "Эвертоном" со счетом 3:1, добытой малой кровью.
На скамейке запасных "горожан" оказались выздоровевшие Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. К ним же присоединился и Рахим Стерлинг. С первых минут относительно матча Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" вышли Кайл Уолкер, Фабиан Дельф, Фернандиньо и Рияд Махрез.
У "ирисок" Курт Зума и Доминик Калверт-Левин появились вместо Идриссы Гейе и Тео Уолкотта.
Учитывая раннее начало матча и поединок Лиги Чемпионов посреди недели, хозяева "Этихад" не стали никуда спешить. В первые минуты "Эвертон" смотрелся резвее и даже создал один по-настоящему голевой момент.
На 15-й минуте Люка Динь сделал верховую передачу с левого фланга на дальний край вратарской, куда на скорости ворвался Ришарлисон и решил бить ногой в касание по летящему мячу — мимо.
После этого момента "Сити" включился в игру. Дельф отметился пушечным ударом с дистанции над перекладиной, затем Майкл Кин едва не совершил автогол, заставив голкипера гостей Джордана Пикфорда спасать свою команду.
А на 22-й минуте счет был открыт. "Горожане" вернули себе мяч на чужой половине поля, после чего Лерой Сане сделал передачу на левый края штрафной площади Габриэлю Жезусу, и тот пробил в касание под Пикфордом — 1:0.
В дальнейшем темп игры снизился. "Сити" был спокоен как удав и не отпускал мяч, тогда как "Эвертон" работал вхолостую. До перерыва Пикфорду пришлось совершить еще одно спасение, после удара Махреза.
В начале второго тайма хозяева удвоил счет. Во второй волне атаки Сане навесил с дальнего края штрафной на линию вратарской, а Жезус неотразимо пробил головой — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "горожане" позволили себе расслабиться и на 65-й минуте были за это наказаны. Динь выполнил подачу с левого фланга к воротам, где Калверт-Левин легко опередил Дельфа и нанес удар головой — 2:1.
Однако спустя четыре минуты "Сити" восстановил прежнюю разницу в счете. Едва вышедший на замену Рахим Стерлинг замкнул у ворот подачу Фернандиньо — 3:1.
В остатке матча хозяева достаточно много позволяли "ирискам", которые воспрянули духом, избавившись от давления, но счет остался прежним.
"Сити" отпраздновал уверенную победу, не затратив на это много сил. "Эвертон" стал подавать признаки жизни лишь тогда, когда ему это позволил соперник, и на очки реально рассчитывать не мог.
"Манчестер Сити – "Эвертон". Отчет о матче
15.12.2018 17:25
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Последние комментарии:
Какой же кайф смотреть на то, как на фапли горят лузерные хуесосы, которые надеются на чемпик, но вы не чемпионы, вы портовые хуесосы, которые вечно на подсосе )))
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
(ответить)
Какой же кайф смотреть на то, как на фапли горят лузерные хуесосы, которые надеются на чемпик, но вы не чемпионы, вы портовые хуесосы, которые вечно на подсосе )))
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
(ответить)
Короли - это Манчестер Сити. Прошу любить и жаловать.
(ответить)
Опять у дебилов любимый урок страпоновведения.
(ответить)
повылазились крысы из норы
(ответить)
Завтра рыдать будут обе части мочестера.
(ответить)
Договорняком пахло. Не удивлюсь, если через пару лет выяснится, что этот и некоторые другие игры были договорными.
(ответить)
Ливерхуй как был неудачником бестрофеев таким и останется. Скриньте портовые шлюшки соснут во всех турнирах и будут ныть что это случайность.
(ответить)
лузерпульцы плачутся михайле что их оскорбляют и обижют, из-за этого в бан кидает мишо)) ору с чмошников обоссанных.
(ответить)
джерральдины-пёсики опять на заслуженный страпон приползли. Завтра еще мальвинчик замесит автобусом
(ответить)
А так, полурезервом хорошо, сочно отыграли, без напряга...
Прекрасный зимний вечер. Плюс в тему нового года и рождества, красиво горят разноцветные фейерверки подорванных и горящих сами знаете чего фапловских хэйтеров...
C'mon City!
(ответить)
Социологический опрос.
Сколько местный фанатов Ливерпуля хоть раз в жизни побывали на Энфилде ,а на выезде ? Кто поддержал клуб финансово и купил оригинальную джерси? Или хотя бы блятский шарфик ?
Думаю большинство сидит в китайской форме позапрошлого сезона и брызгает слюной в экран, от чрезмерного желания обнулить счетчик позора.
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Погреть унитаз(трон) решили до завтра - ну спасибо))
(ответить)
лузерка порадовалась первой строке несколько дней, но вам остается только сосать хуи ! потому что вы хуесосы, которые ничего не выигрывают и только живут славным давно забытым прошлым, неудачники - хуесосы !
КОРОЛИ на Троне!!!
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че там колбасники на страпон вернулись
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08.12.2018 22:57 # удалить
mc-od
Надеюсь, сегодня в раздевалке оторвут тоненькие ножки Маарезу, оставшуюся филейную часть отправить в Африку. Дельфа - тихо убить и выбросить...
Зазвездивщихся Жесуса и Сане выпороть и поставить в угол, до следующего матча. Не давать хавать. Гюндогана туда же, пока можно без порки...
Давиду Сильве и Ферне дать отпуск, пусть отдохнут. Следующий матч в ЛЧ пусть Фоден и Ко сыграют...
Счет по игре. Пенсы хорошо сыграли, без базара. Хочется, чтобы этот проигрыш пошел на пользу команде. А то некоторые сопляки под крылом больших игроков и харизмы Пепа чет зазвездились не по чину.
В целом по матчу, Фунтик с Сильвами не затащили. К Ферне и Уокеру вопросов нет, старались. Ждем Куна и КДБ. Поехали дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/67234/?c=1
Как видим, выводы сделаны, меры приняты..))
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какие бы не были фанаты голубой помойки, но секс-меньшинства из 2.5 человек тоже заслуживают право на существование!
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Фанаты Сити болеют за два клуба . За Сити и того кто играет против Мю ! И даже игра с Ливерпулем это не изменит.
Это в принципе и отличает Ливер от Сити. Команда с менталитетом чемпиона надеется только на себя и свои силы ! А не на ошибки конкурентов и палки в колеса со стороны продажных чинушей замутивших ффп.
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https://pp.userapi.com/c845520/v845520168/67083/70VoZcxv9HY.jpg
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Ебать! Посмотрите сколько «фанатов» Сити на ветке! Целых 2.5. Запомните этот момент, такого количества болел Голубой Луны вы больше не увидите!
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