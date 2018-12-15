Сане: "Поражение от "Челси" стало сигналом к пробуждению для нас"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане считает, что поражение 2:0 от "Челси" в прошлый уикенд стало своего рода "сигналом к пробуждению" для его команды.

До выезда на "Стэмфорд Бридж" неделю назад подопечные Хосепа Гвардиола уверенно продвигались по дистанции, сокрушая одного соперника за другим.



Выездной матч против "Челси" "горожане" тоже начали в привычной для себя доминирующей манере, но в итоге потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. Сане надеется, что этот результат станет ценным уроком для "Сити" и предостережет от самоуспокоенности в будущем.



"Проигрывать всегда досадно и больно, особенно в большом матче. Мы были очень расстроены, потому что игра, как казалось, была под нашим контролем, и мы имели ряд моментов".



"Думаю, каждый мог в очередной раз убедиться, что на топ-уровне не бывает легко. Думаю, этот матч стал для нас некоторым сигналом к пробуждению, но мы по-прежнему очень голодны, а наше отставание невелико и впереди еще значительная часть сезона".



"Думаю, иногда мы совершаем простые ошибки в своей игре — например, при простых передачах, когда мы не на 100 процентов сосредоточены. Из-за этого мы можем упускать моменты и пропускать голы".



"Иногда из-за таких вещей мы усложняем себе жизнь, позволяем другим командам создавать моменты и обретать уверенность в себе. Наша концентрация должна быть лучше. Мы должны использовать свои моменты и быть голоднее. Думаю, в этом сезоне мы уже значительно прибавили", — цитирует Сане Sky Sports.