Гвардиола: "Каждый хочет обыграть нас"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал первое поражение своей команды в этом сезоне Премьер-Лиги, отказавшись критиковать подопечных.
Доминируя над "Челси" в первом тайме субботнего матча на "Стэмфорд Бридж", "горожане" позволили своему сопернику создать только один момент, но этот момент был реализован.
После перерыва "Сити" пропустил еще раз и, потерпев поражение 2:0, не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги. Однако Гвардиола не делает трагедии из этого результата и считает, что его команде не хватило концентрации всего несколько минут.
"Они прорвались по левому краю, и мы ничего не смогли с этим поделать. Мы сыграли лучше, чем в некоторые дни, когда добивались побед".
"Мы невероятным образом играли в первом тайме. "Челси" имел минимум моментов, но забил. Во втором тайме мы не опускали рук до самого конца".
"Для меня очень эмоционально видеть, что эти игроки каждые три дня делают то, что делают. Это говорит о нашем уровне. Мы действовали выдающимся образом за исключением пяти-восьми минут".
"Мы стараемся быть достойными чемпионами. После прошлого сезона каждый хочет обыграть нас. Теперь нам важно восстановиться к Лиге Чемпионов".
"Мы все равно имеем много очков, а впереди еще много матчей. Мы должны быть стабильны, и сегодня мы были стабильны, поэтому я не вижу особых проблем", — сообщил Гвардиола BT Sport.
08.12.2018 23:10
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Последние комментарии:
Челси с победой, не ожидал, но счет по игре
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08.12.2018 22:57 # удалить
mc-od
Надеюсь, сегодня в раздевалке оторвут тоненькие ножки Маарезу, оставшуюся филейную часть отправить в Африку. Дельфа - тихо убить и выбросить...
Зазвездивщихся Жесуса и Сане выпороть и поставить в угол, до следующего матча. Не давать хавать. Гюндогана туда же, пока можно без порки...
Давиду Сильве и Ферне дать отпуск, пусть отдохнут. Следующий матч в ЛЧ пусть Фоден и Ко сыграют...
Счет по игре. Пенсы хорошо сыграли, без базара. Хочется, чтобы этот проигрыш пошел на пользу команде. А то некоторые сопляки под крылом больших игроков и харизмы Пепа чет зазвездились не по чину.
В целом по матчу, Фунтик с Сильвами не затащили. К Ферне и Уокеру вопросов нет, старались. Ждем Куна и КДБ. Поехали дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/67233/?c=1
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Первый гол на шару влетел, так был Челси легко мог слить с крупным счетом.
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Правду говорит(
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вас просто поимели на классе
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