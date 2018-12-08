Гвардиола: "Каждый хочет обыграть нас"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал первое поражение своей команды в этом сезоне Премьер-Лиги, отказавшись критиковать подопечных.

Доминируя над "Челси" в первом тайме субботнего матча на "Стэмфорд Бридж", "горожане" позволили своему сопернику создать только один момент, но этот момент был реализован.



После перерыва "Сити" пропустил еще раз и, потерпев поражение 2:0, не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги. Однако Гвардиола не делает трагедии из этого результата и считает, что его команде не хватило концентрации всего несколько минут.



"Они прорвались по левому краю, и мы ничего не смогли с этим поделать. Мы сыграли лучше, чем в некоторые дни, когда добивались побед".



"Мы невероятным образом играли в первом тайме. "Челси" имел минимум моментов, но забил. Во втором тайме мы не опускали рук до самого конца".



"Для меня очень эмоционально видеть, что эти игроки каждые три дня делают то, что делают. Это говорит о нашем уровне. Мы действовали выдающимся образом за исключением пяти-восьми минут".



"Мы стараемся быть достойными чемпионами. После прошлого сезона каждый хочет обыграть нас. Теперь нам важно восстановиться к Лиге Чемпионов".



"Мы все равно имеем много очков, а впереди еще много матчей. Мы должны быть стабильны, и сегодня мы были стабильны, поэтому я не вижу особых проблем", — сообщил Гвардиола BT Sport.