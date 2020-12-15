Клопп: "Я не Папа Римский тактики"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает себя "Папой Римским тактики", чтобы критиковать стиль "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "красные" демонстрируют не столь эффектный футбол, как в прошлом, но все равно играют на порядок лучше, чем "Юнайтед", который приедет на "Энфилд" в воскресенье.



В последние время коллективу Жозе Моуриньо часто достается за негативный стиль футбола, однако Клопп не берется критиковать "Юнайтед". Юрген убежден, что "красные дьяволы" могут играть по-разному.



"Я бы не сказал, что их футбол так уж негативен. Нельзя сказать, что у них есть только один стиль, когда они играют в длинный заброс мяча или сидят глубоко. Возможно, в прошлом году на "Энфилд" было слегка похоже на это, но на "Олд Траффорд" они играли против нас иначе".



"Это сложный вопрос, ведь мы говорим о футбольной тактике. Я не Папа Римский футбольной тактики, чтобы говорить людям, что они должны делать. У них есть собственная тактика, и я не имею ничего против этого. Нам нужно будет постараться находить решения возникающим проблемам, но я не уверен, какими точно будут эти проблемы".



"Это слегка похоже на сборную Франции. Разве на Чемпионате Мира они играли, реализуя весь потенциал своей команды? Нет. Гризманн, Погба... У них в арсенале были невероятные игроки. Разве они играли столь же выразительно, как обычно играет сборная Испании? Нет. Но они были нацелены на результат, и Дидье Дешам все сделал правильно, идеально, блестяще", — цитирует Клоппа Goal.