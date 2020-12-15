Клопп: "Я не Папа Римский тактики"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не считает себя "Папой Римским тактики", чтобы критиковать стиль "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "красные" демонстрируют не столь эффектный футбол, как в прошлом, но все равно играют на порядок лучше, чем "Юнайтед", который приедет на "Энфилд" в воскресенье.

В последние время коллективу Жозе Моуриньо часто достается за негативный стиль футбола, однако Клопп не берется критиковать "Юнайтед". Юрген убежден, что "красные дьяволы" могут играть по-разному.

"Я бы не сказал, что их футбол так уж негативен. Нельзя сказать, что у них есть только один стиль, когда они играют в длинный заброс мяча или сидят глубоко. Возможно, в прошлом году на "Энфилд" было слегка похоже на это, но на "Олд Траффорд" они играли против нас иначе".

"Это сложный вопрос, ведь мы говорим о футбольной тактике. Я не Папа Римский футбольной тактики, чтобы говорить людям, что они должны делать. У них есть собственная тактика, и я не имею ничего против этого. Нам нужно будет постараться находить решения возникающим проблемам, но я не уверен, какими точно будут эти проблемы".

"Это слегка похоже на сборную Франции. Разве на Чемпионате Мира они играли, реализуя весь потенциал своей команды? Нет. Гризманн, Погба... У них в арсенале были невероятные игроки. Разве они играли столь же выразительно, как обычно играет сборная Испании? Нет. Но они были нацелены на результат, и Дидье Дешам все сделал правильно, идеально, блестяще", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. imfake 15.12.2018 11:09 # imfake
    клоп на фото: "Могу провернуть фокус с исчезновением вооот такой судейской хуятины у себя во рту"

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  2. hammersmith 15.12.2018 10:56 # hammersmith
    Михой: "Я не Папа Римский грамматики"

    Источник: http://fapl.ru/posts/67392/
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  3. vyrentz 15.12.2018 10:30 # vyrentz
    https://www.amazon.de/J%C3%BCrgen-Klopp-Echte-Elmar-Neveling/dp/376791073X

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  4. chebrec 15.12.2018 10:02 # chebrec
    Кубки главное кубки

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