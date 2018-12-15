Гвардиола: "Ливерпуль" жаждет прервать ожидание титула"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, 28 лет без титула станут серьезным источником мотивации для "Ливерпуля" в остатке сезона.

В прошлый уикенд "красным" удалось перехватить лидерство в Премьер-Лиге, тогда как "горожане" превратились в преследователя, отставая от вершины после 16 туров на одно очко.



Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии еще в 1990 году, до основания Премьер-Лиги, и Гвардиола не сомневается, что Юрген Клопп жаждет вписать свое имя в историю.



"Хочет ли страна, чтобы чемпионом стал "Ливерпуль"? Я не знаю этого. "Ливерпуль" и "Юнайтед" — два крупнейших клуба в Англии, и 28 лет без победы в лиге — это очень, очень много".



"Учитывая их текущее положение, их тренера и имеющихся игроков, я бы сказал, что они будут стремиться к тому, чтобы войти в историю. Это важно для них, но еще важнее, что они являются командой топ-уровня, и в последние восемь или девять лет они играют очень хорошо, навязывая борьбу и теряя мало очков".



"В этом сезоне они потеряют очень мало очков, и поэтому мы должны не отставать от них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.