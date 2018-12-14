Бебе: "Уход из МЮ — лучший момент в моей жизни"

Нападающий Бебе признался, что испытал небывалое облегчение, когда, наконец, покинул "Манчестер Юнайтед" после четырех лет в клубе.

Переход Бебе к "красным дьяволам" за 7.4 миллионов фунтов в 2010 году стал настоящим шоком. Как затем признался сэр Алекс Фергюсон, он впервые подписал игрока, которого никогда не видел своими глазами, лишь доверившись рекомендации своего экс-ассистента Карлуша Кейруша.



Карьера Бебе на "Олд Траффорд" совершенно не сложилась. Сыграв семь матчей в своем первом сезоне, затем португалец скитался по арендам. Расставание с "Юнайтед" в 2014 году позволило нападающему вздохнуть с облегчением.



"Каждый день я названивал своему агенту, требуя устроить мой трансфер из клуба. То было плохое время. Когда ты не играешь, даже находясь в большом клубе, есть ли смысл продолжать, если ты не чувствуешь себя счастливым?"



"Помню, я собирался на матч молодежной команды "Юнайтед", когда позвонил мой агент и сказал, что я был продан в "Бенфику". То был лучший момент в моей жизни!" — сообщил Бебе Goal.