Бебе: "Уход из МЮ — лучший момент в моей жизни"

Бебе Нападающий Бебе признался, что испытал небывалое облегчение, когда, наконец, покинул "Манчестер Юнайтед" после четырех лет в клубе.

Переход Бебе к "красным дьяволам" за 7.4 миллионов фунтов в 2010 году стал настоящим шоком. Как затем признался сэр Алекс Фергюсон, он впервые подписал игрока, которого никогда не видел своими глазами, лишь доверившись рекомендации своего экс-ассистента Карлуша Кейруша.

Карьера Бебе на "Олд Траффорд" совершенно не сложилась. Сыграв семь матчей в своем первом сезоне, затем португалец скитался по арендам. Расставание с "Юнайтед" в 2014 году позволило нападающему вздохнуть с облегчением.

"Каждый день я названивал своему агенту, требуя устроить мой трансфер из клуба. То было плохое время. Когда ты не играешь, даже находясь в большом клубе, есть ли смысл продолжать, если ты не чувствуешь себя счастливым?"

"Помню, я собирался на матч молодежной команды "Юнайтед", когда позвонил мой агент и сказал, что я был продан в "Бенфику". То был лучший момент в моей жизни!" — сообщил Бебе Goal.


Метки Бебе, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 938

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. osetin-15reg 14.12.2018 21:32 # osetin-15reg
    У этого лавочника М.Ю больше титулов,чем у портовых обрыганов

    (ответить)

  2. chebrec 14.12.2018 21:30 # chebrec
    . Как затем признался сэр Алекс Фергюсон, он впервые подписал игрока, которого никогда не видел своими глазами, лишь доверившись рекомендации своего экс-ассистента Карлуша Кейруша.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67380/


    Ахахахахахахаха
    Опять это вспомнили

    (ответить)

  3. mancunia-planet 14.12.2018 21:27 # mancunia-planet
    А в Бенфике прям каждый матч играл?)
    Ну, для бомжа это супер карьера в любом случае

    (ответить)

  4. manutd-20champ 14.12.2018 21:27 # manutd-20champ
    бедняга, где ж ты теперь...

    (ответить)

  5. gameboy 14.12.2018 21:18 # gameboy
    Бебе скажет Раймбек

    (ответить)

  6. brown-ale 14.12.2018 21:06 # brown-ale
    Любой игрок может такое про МЮ сказать.

    (ответить)

  7. electric 14.12.2018 21:06 # electric
    Карлуш кейруш.

    (ответить)

  8. slash-lfc 14.12.2018 21:05 # slash-lfc
    Даже у Бебе есть медаль ОПЛ. Что за лох этот Чирарт.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: