Клопп: "Погба — игрок мирового уровня"

Поль Погба Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба "игроком мирового уровня".

В этом сезоне Погба демонстрирует настолько неубедительный футбол, что в последние недели перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов".

После поражения 2:1 от "Валенсии" экс-наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд заявил, что француз "выглядит игроком из Чемпионшипа". Однако Клопп по-прежнему придерживается высокого мнения насчет Погба, хотя предпочел уйти от ответа на вопрос, хотел бы он поработать с Полем.

"А вы задавали Жозе Моуриньо такие вопросы? Кто-нибудь спрашивал его насчет Джини Вейналдума? Уверен на 100 процентов, что нет".

"Что я могу сказать? Поль Погба — игрок мирового уровня. Больше мне нечего добавить, он игрок "Манчестер Юнайтед", поэтому, думаю, нам нужно быть готовыми в том числе и против него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 19:00

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  1. firmino9 14.12.2018 19:39 # firmino9
    что за вопрос у журналистов

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  2. chebrec 14.12.2018 19:14 # chebrec
    Да без базара

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  3. el-ray 14.12.2018 19:05 # el-ray
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Погба: "Клопп — ротатор мирового уровня"

    Источник: http://fapl.ru/posts/67378/#reply

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