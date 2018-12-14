Клопп: "Погба — игрок мирового уровня"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба "игроком мирового уровня".
В этом сезоне Погба демонстрирует настолько неубедительный футбол, что в последние недели перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов".
После поражения 2:1 от "Валенсии" экс-наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд заявил, что француз "выглядит игроком из Чемпионшипа". Однако Клопп по-прежнему придерживается высокого мнения насчет Погба, хотя предпочел уйти от ответа на вопрос, хотел бы он поработать с Полем.
"А вы задавали Жозе Моуриньо такие вопросы? Кто-нибудь спрашивал его насчет Джини Вейналдума? Уверен на 100 процентов, что нет".
"Что я могу сказать? Поль Погба — игрок мирового уровня. Больше мне нечего добавить, он игрок "Манчестер Юнайтед", поэтому, думаю, нам нужно быть готовыми в том числе и против него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
14.12.2018 19:00
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Погба: "Клопп — ротатор мирового уровня"
Источник: http://fapl.ru/posts/67378/#reply
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