Клопп: "Погба — игрок мирового уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба "игроком мирового уровня".

В этом сезоне Погба демонстрирует настолько неубедительный футбол, что в последние недели перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов".



После поражения 2:1 от "Валенсии" экс-наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд заявил, что француз "выглядит игроком из Чемпионшипа". Однако Клопп по-прежнему придерживается высокого мнения насчет Погба, хотя предпочел уйти от ответа на вопрос, хотел бы он поработать с Полем.



"А вы задавали Жозе Моуриньо такие вопросы? Кто-нибудь спрашивал его насчет Джини Вейналдума? Уверен на 100 процентов, что нет".



"Что я могу сказать? Поль Погба — игрок мирового уровня. Больше мне нечего добавить, он игрок "Манчестер Юнайтед", поэтому, думаю, нам нужно быть готовыми в том числе и против него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.