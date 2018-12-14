Моуриньо указал Клоппу на отсутствие трофеев с "Ливерпулем"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что по работе своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" нужно судить по количеству выигранных трофеев.

В преддверии воскресного матча на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в лагерях этих двух команд совершенно разная атмосфера. "Красные дьяволы" погрязли в негативе, тогда как мерсисайдцы воодушевлены и уверенно смотрят вперед. Однако Моуриньо считает, что есть лишь один важный параметр, оценивающий качестве работы тренера.

"Не знаю, важны ли для вас трофеи. Это зависит от вашего отношения. Лично я думаю, что да, важны, особенно когда у тебя есть потенциал сражаться за трофеи и когда ты прямо говоришь, что твоя цель — выигрывать трофеи. Думаю, иногда произносить такого рода вещи — не слишком умно".

"Но когда у тебя есть этот потенциал, тебе нечего скрывать. Ты с первого дня знаешь свой потенциал, и твое желание находится в зависимости с твоим потенциалом, потому что просто сказать о желании выигрывать трофеи может каждый".

"Другое дело, когда ты говоришь это осознанно, с учетом своего потенциала. Я не особо читаю газеты, но кажется, Юрген уже сказал, что их цель — выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 14:05

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  1. liverfun 14.12.2018 14:58 # liverfun
    все будет

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  2. lfcynwa 14.12.2018 14:55 # lfcynwa
    пожалуй единственный аргумент цыгана на данный момент
    но действенный

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  3. gerrard08 14.12.2018 14:54 # gerrard08
    Все таки фартажопость многое решает. Если ты визучий еблан(чмоу)/богат(пеп) и за счет этого берешь трофеи, то можешь дрочить свое эго аж до мозолей на руках. Жаль что условия побед/проигрышей не учитываются.

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  4. edgarkuznetsov 14.12.2018 14:16 # edgarkuznetsov
    Ну что есть,то есть ,даже с таким МЮ Жозе смог взять ЛЕ

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  5. mancunia-planet 14.12.2018 14:15 # mancunia-planet
    Единственный соперник, против которого надо побеждать, на остальное похуй. Не за лузеров же топить ёпрст(
    Вперед, МЮ! Назад, Ливерпуль! Чмоур, нахуй с пляжа побыстрее!

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