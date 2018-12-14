Моуриньо указал Клоппу на отсутствие трофеев с "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что по работе своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" нужно судить по количеству выигранных трофеев.
В преддверии воскресного матча на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в лагерях этих двух команд совершенно разная атмосфера. "Красные дьяволы" погрязли в негативе, тогда как мерсисайдцы воодушевлены и уверенно смотрят вперед. Однако Моуриньо считает, что есть лишь один важный параметр, оценивающий качестве работы тренера.
"Не знаю, важны ли для вас трофеи. Это зависит от вашего отношения. Лично я думаю, что да, важны, особенно когда у тебя есть потенциал сражаться за трофеи и когда ты прямо говоришь, что твоя цель — выигрывать трофеи. Думаю, иногда произносить такого рода вещи — не слишком умно".
"Но когда у тебя есть этот потенциал, тебе нечего скрывать. Ты с первого дня знаешь свой потенциал, и твое желание находится в зависимости с твоим потенциалом, потому что просто сказать о желании выигрывать трофеи может каждый".
"Другое дело, когда ты говоришь это осознанно, с учетом своего потенциала. Я не особо читаю газеты, но кажется, Юрген уже сказал, что их цель — выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
14.12.2018 14:05
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все будет
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пожалуй единственный аргумент цыгана на данный момент
но действенный
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Все таки фартажопость многое решает. Если ты визучий еблан(чмоу)/богат(пеп) и за счет этого берешь трофеи, то можешь дрочить свое эго аж до мозолей на руках. Жаль что условия побед/проигрышей не учитываются.
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Ну что есть,то есть ,даже с таким МЮ Жозе смог взять ЛЕ
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Единственный соперник, против которого надо побеждать, на остальное похуй. Не за лузеров же топить ёпрст(
Вперед, МЮ! Назад, Ливерпуль! Чмоур, нахуй с пляжа побыстрее!
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