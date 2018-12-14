Моуриньо указал Клоппу на отсутствие трофеев с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что по работе своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" нужно судить по количеству выигранных трофеев.

В преддверии воскресного матча на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в лагерях этих двух команд совершенно разная атмосфера. "Красные дьяволы" погрязли в негативе, тогда как мерсисайдцы воодушевлены и уверенно смотрят вперед. Однако Моуриньо считает, что есть лишь один важный параметр, оценивающий качестве работы тренера.



"Не знаю, важны ли для вас трофеи. Это зависит от вашего отношения. Лично я думаю, что да, важны, особенно когда у тебя есть потенциал сражаться за трофеи и когда ты прямо говоришь, что твоя цель — выигрывать трофеи. Думаю, иногда произносить такого рода вещи — не слишком умно".



"Но когда у тебя есть этот потенциал, тебе нечего скрывать. Ты с первого дня знаешь свой потенциал, и твое желание находится в зависимости с твоим потенциалом, потому что просто сказать о желании выигрывать трофеи может каждый".



"Другое дело, когда ты говоришь это осознанно, с учетом своего потенциала. Я не особо читаю газеты, но кажется, Юрген уже сказал, что их цель — выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.