Пеллегрини: "Приглашение Туре — не приоритет для "Вест Хэма"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что воссоединение с полузащитником Яя Туре не является для него приоритетом.

Ранее на текущей неделе Туре по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Олимпиакосом". Теперь Яя возвращается в Лондон, где проживает его себя, и будет искать себе клуб в Премьер-Лиге в преддверии зимнего трансферного окна.



Естественно, что одним из претендентов на 35-летнего ивуарийца называется "Вест Хэм", где с этого сезона трудится Пеллегрини, вмести выигрывавший титул Премьер-Лиги с Туре в "Манчестер Сити".



Однако Мануэль, на просмотре у которого уже находится полузащитник Самир Насри, пока не думает о том, чтобы позвать Яя к "молотобойцам".



"Я разговаривал с Яя в начале сезона. Яя — отличный игрок, игрок топ-уровня, которому любая роль по плечу. Я не знаю, что с ним произошло в Греции, но мы думаем лишь о ближайшем матче, который нам предстоит сыграть, и до конца декабря я не хочу говорить об окне и об игроках, в которых мы нуждаемся".



"В данный момент я не могу ответить на ваш вопрос. Это не приоритет для нас, поскольку на данной позиции у нас хватает игроков", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.