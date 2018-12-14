"Сити" готов предложить 50 миллионов фунтов за Чилуэлла в январе

"Манчестер Сити" разочаровался в Бенжамене Менди и теперь подумывает о приобретении на левый фланг обороны Бена Чилуэлла из "Лестера".

С момента своего перехода к "горожанам" из "Монако" за 52 миллиона фунтов летом 2017 Менди никак не может стабильно заиграть на регулярной основе. За эти полтора года Бенжамен отметился лишь 16 появлениями с первых минут.



В первую очередь это вызвано травмами Менди, однако на старте этого сезона 24-летний француз сильно разочаровал своего главного тренера Хосепа Гвардиолу и неоднократными нарушениями дисциплины.



Прямо сейчас Менди вновь травмирован и вернется только в конце февраля. В отсутствие Бенжамена Гвардиоле приходится использовать на позиции левого защитника Фабиана Дельфа или Александра Зинченко — а иногда даже Данило или Эмерика Лапорта.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Гвардиола готов выйти на трансферный рынок ради игрока, который смог бы решить проблемы "Сити" с левым флангом обороны. В качестве такого игрока чемпионы Премьер-Лиги видят 21-летнего Чилуэлла.



Бен лишь два месяца назад заключил с "лисами" новый контракт, рассчитанный до 2024 года, поэтому клубу с "Этихад" потребуется предложить около 50 миллионов фунтов, чтобы рассчитывать на приобретение игрока сборной Англии посреди сезона.