Светская хроника за четверг

"Ювентус" задумывается о возвращении Поля Погба. Альваро Мората может перейти в "Барселону". "Тоттенхэм" планирует перебраться на новый стадион в феврале. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

В январе "Ювентус" постарается вернуть полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" за 72 миллионов фунтов, либо потратит эти деньги на Иско из "Реала". (Tuttosport)



"Юнайтед" собирается потратить в январе 45 млн. фунтов на защитника "Порту" Эдера Милитао. (UOL)



Нападающий "Челси" Альваро Мората был предложен "Барселоне". (RAC1)



"Барселона" пригласит Морату, но сперва, вероятно, лишь на правах аренды. (Daily Star)



"Челси" собирается предложить 40.5 млн. фунтов за полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу. (L'Unione Sarda)



Дортмундская "Боруссия" не продаст вингера Кристиана Пулишича в "Челси" в январе. (Bild)



Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте хочет вернуться в "Атлетик". (Evening Standard)



Полузащитник "Лестера" Адриен Силва в январе вернется в "Спортинг". (Daily Mirror)



Нападающий "Аталанта Юнайтед" Мигель Альмирон будет стоить "Арсеналу" или "Ньюкаслу" более 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Переход Альмирона в "Ньюкасл" под угрозой срыва из-за процесса смены собственников "сорок". (Daily Star)



Другое



"Тоттенхэм" надеется сыграть свой первый матч на новом стадионе в феврале. (Daily Mail)



Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо приказал своим игрокам явиться на тренировку на Рождество в 4 часа дня. (The Sun)



Клуб МЛС "Аталанта Юнайтед" опроверг слухи о том, что хочет переманить главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсу. (Daily Mail)



Бывший капитан "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс был назначен президентом Лиги регби. (Evening Standard)



Экс-защитник "Юнайтед" Жерар Пике покупает клуб пятого испанского дивизиона. (Daily Mirror)