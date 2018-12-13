Гвардиола: "Фоден способен выступать на топ-уровне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру юного полузащитника Фила Фодена в победном матче Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма".

18-летний Фоден, на днях заключивший новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги, провел на поле "Этихад" все 90 минут матча, волевая победа в котором со счетом 2:1 обеспечила "горожанам" первое место в группе.



Гвардиола остался в восторге от игры Фодена и считает, что с Филом повезло не только "Сити", но и сборной Англии, куда юниору еще предстоит пробиться.



"Он выдающийся молодой игрок, в его лице сборная Англии обладает бриллиантом. Он сыграл как мужчина, как настоящий мужчина. Фил был невероятен во втором тайме. Дело не только в качестве его работы с мячом — он худосочен и не обладает внушительными физическими данными, но он очень силен".



"Он был невероятен. Мы никогда не сомневались насчет его мастерства. Ему приходится конкурировать с Давидом Сильвой, Илкаем Гюндоганом, Кевином Де Брюйне, но ему все по плечу".



"Он боец, он может забивать голы, он в отличной физической форме. Ему только 18 лет. Мы никогда не сомневались, что он способен выступать на топ-уровне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.