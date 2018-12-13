Сане принес "Сити" победу над "Хоффенхаймом" и первое место в Группе F

Дубль Лероя Сане позволил "Манчестер Сити" одержать волевую победу над "Хоффенхаймом" со счетом 2:1 и финишировать во главе Группы F Лиги Чемпионов.

После поражения 2:0 от "Челси" тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял пятерых игроков, бросив в бой Николаса Отаменди, Александра Зинченко, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Габриэля Жезуса.



"Хоффенхайм" бодрее стартовал в матче и сразу же начал пристреливаться. Первые несколько ударов получились неточными, но на 14-й минуте только блестящий сейв Эдерсона помешал Андрею Крамаричу закрутить мяч в дальний угол ворот.



Прошла еще минута, и Эмерик Лапорт руками уложил в своей штрафной Бенджамина Хюбнера. Рефери назначил пенальти, который был уверенно реализован Крамаричем — 0:1.



"Сити" впервые показал зубы на 19-й минуте, когда Жезус в пределах вратарской площади нанес удар головой без прыжка, но от пропущенного мяча гостей уберегла штанга.



На 21-й минуте на ударной позиции оказался уже Джон Стоунс, замыкая головой навес со штрафного, однако голкипер "Хоффенхайма" Оливер Бауманн совершил блестящий сейв на линии ворот.



Хозяева окончательно пришли в себя и принялись оказывать давление. На 34-й минуте гостей вновь выручил каркас ворот, правда, на сей раз удар нечаянно наносил свой же игрок, пытаясь опередить Отаменди на втором этаже.



"Хоффенхайм" полностью сосредоточился на обороне, однако отстоять свое преимущество до перерыва не смог. Уже в компенсированное время Лерой Сане прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 1:1.



С началом второго тайма "горожане" принялись упускать момент за моментом, не реализовав даже выход втроем на одного. Гол назревал.



На 61-й мяч все-таки оказался в воротах Бауманна. Сане разогнал атаку со своей половины поля, обыгрался со Стерлингом, а затем переложил снаряд с ноги на ногу и пробил мимо голкипера в ближний угол ворот — 2:1.



В дальнейшем "Сити" слегка остепенился, но при этом продолжил контролировать игру и создавать моменты. "Хоффенхайм" тоже имел некоторые шансы, но не в таком количестве.



Дальнейшая игра в исполнении "Сити" показала, что быстрый гол "Хоффенхайма" был ничем другим, кроме как досадным недоразумением. "Горожане" с легкостью отыгрались и оформили первое место в группе.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 2:1 (1:1)



Голы: Крамарич 16 (пен) — Сане 45, 61.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс (Уолкер 45), Лапорт, Отаменди, Зинченко (Дельф 74), Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва (Компани 85), Сане, Стерлинг, Жезус.



"Хоффенхайм": Бауманн, Гайгер (Амири 63), Нуху, Хюбнер, Кадержабек, Гриллич, Битенкур (Бельфодиль 70), Шульц, Бренет (Нелсон 45), Крамарич, Жоэлинтон.



Предупреждения: Гриллич, Жоэлинтон.