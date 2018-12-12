Погба шокирован ссылкой в запас "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остался шокирован тем, что в двух последних матчах главный тренер Жозе Моуриньо оставлял его на скамейке запасных.

Погба и Моуриньо всегда находились в довольно прохладных отношениях, но в этом сезоне напряжение между ними стало только нарастать. Жозе неоднократно критиковал Поля как публично, так и в приватном порядке.

В последнее время Моуриньо настолько разочаровался в своем самом дорогостоящем игроке, что зачастую предпочитать играть без Погба.

Поль оказался вне стартового состава "красных дьяволов" еще на победный матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в прошлом месяце (1:0), появившись на замену во втором тайме.

Затем Погба был восстановлен на ничейный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (2:2), но себя совершенно не проявил и вернулся на скамейку запасных.

Поль был на лавке и в матчах против "Арсенала" и "Фулхэма", причем в первом из них он вышел лишь на заключительные 15 минут, а во втором так и не появился на поле.

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, 25-летний француз шокирован таким отношением к себе со стороны Моуриньо и готов потребовать очной ставки с Жозе, если в ближайшее время не будет восстановлен в качестве основного игрока.

Добавим, Моуриньо заранее пообещал, что выпустит Погба в старте на матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" в среду вечером. От игры Поля на "Месталье" зависит, выйдет ли он против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье в рамках Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 12.12.2018 10:57 # firmino9
    Погба совсем акуел. Есть тренер, его слово закон

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  2. osivori 12.12.2018 10:39 # osivori
    пусть заткнеться, хватит ныть, для него же лучше

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  3. hammersmith 12.12.2018 10:19 # hammersmith
    Погба шокирован обоссылкой

    Источник: http://fapl.ru/posts/67313/
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига


    Источник: http://fapl.ru/posts/67313/

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  4. vyrentz 12.12.2018 10:09 # vyrentz
    Пускай у него все получится с Мышами.

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  5. skychnie-oboi 12.12.2018 10:08 # skychnie-oboi
    Нехуйй выебыватся - незаменимых нет.Тем более Ты вообще никто для МЮ - нон фактор по сути.

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