Погба шокирован ссылкой в запас "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остался шокирован тем, что в двух последних матчах главный тренер Жозе Моуриньо оставлял его на скамейке запасных.

Погба и Моуриньо всегда находились в довольно прохладных отношениях, но в этом сезоне напряжение между ними стало только нарастать. Жозе неоднократно критиковал Поля как публично, так и в приватном порядке.



В последнее время Моуриньо настолько разочаровался в своем самом дорогостоящем игроке, что зачастую предпочитать играть без Погба.



Поль оказался вне стартового состава "красных дьяволов" еще на победный матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в прошлом месяце (1:0), появившись на замену во втором тайме.



Затем Погба был восстановлен на ничейный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (2:2), но себя совершенно не проявил и вернулся на скамейку запасных.



Поль был на лавке и в матчах против "Арсенала" и "Фулхэма", причем в первом из них он вышел лишь на заключительные 15 минут, а во втором так и не появился на поле.



Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, 25-летний француз шокирован таким отношением к себе со стороны Моуриньо и готов потребовать очной ставки с Жозе, если в ближайшее время не будет восстановлен в качестве основного игрока.



Добавим, Моуриньо заранее пообещал, что выпустит Погба в старте на матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" в среду вечером. От игры Поля на "Месталье" зависит, выйдет ли он против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье в рамках Премьер-Лиги.