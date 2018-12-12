Клопп: "Я бы заплатил за Алиссона вдвое больше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "заплатил бы вдвое больше" за голкипера Алиссона, чей сейв на исходе матча против "Наполи" позволил мерсисайдцам удержать минимальную победу и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Приобретенный прошлым летом у "Ромы" за 67 миллионов фунтов бразилец по-настоящему спас "Ливерпуль", когда в компенсированное время отразил удар со считанных метров Аркадиуша Милика.



Спасение Алиссона произвело большое впечатление на Клоппа, однако Юрген все равно не хочет, чтобы все лавры достались его первому номеру.



"Если бы я знал, что Алиссон настолько хорош, я бы заплатил вдвое больше. Этот сейв, что совершил Али — у меня просто нет слов. Он спас нам жизнь. Он сделал это. Я никогда не видел ничего подобного".



"Дело не только в одном этом сейве. Он очень нам помог. Этот сейв был невероятен, но парни добились победы вместе. Он все равно нуждается в других, чтобы ему не пришлось совершать 100 таких сейвов", — цитирует Клоппа The Telegraph.