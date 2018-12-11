Болельщик "Челси", оскорбивший Стерлинга, не считает себя расистом

Болельщик "Челси", которого обвиняют в оскорблении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве, извинился за свой поступок, а также заявил, что пресса исказила произнесенную им ругательную фразу.

Накануне стало известно, что "синие" запретили посещать свои матч четырем фанатам, которые подозреваются полицией в оскорблении Стерлинга во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



60-летний Колин Уинг, главный виновник этого скандала, не только был допрошен полицией, но и дал интервью Daily Mail. Фанат "Челси" подтвердил, что действительно оскорбил игрока сборной Англии, но вовсе не на расовой почве.



"Мне глубоко стыдно за свое поведение, и я очень расстроен. Но я не называл его черным (black c***), я назвал его манком (manc c***)".



"Я хожу на "Челси" уже 50 лет и благодаря своему месту на трибуне часто попадаю на камеру. Если бы я регулярно вел себя подобным образом, то бы уже давно на этом попался".



"Я приношу Рахиму свои безоговорочные извинения. Мои слова не были расистскими, но они все равно не были правильным. Ругаться — плохо. Я просто не сдержался", — сообщил Уинг.