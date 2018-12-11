Болельщик "Челси", оскорбивший Стерлинга, не считает себя расистом

Колин Уинг и Рахим Стерлинг Болельщик "Челси", которого обвиняют в оскорблении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве, извинился за свой поступок, а также заявил, что пресса исказила произнесенную им ругательную фразу.

Накануне стало известно, что "синие" запретили посещать свои матч четырем фанатам, которые подозреваются полицией в оскорблении Стерлинга во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

60-летний Колин Уинг, главный виновник этого скандала, не только был допрошен полицией, но и дал интервью Daily Mail. Фанат "Челси" подтвердил, что действительно оскорбил игрока сборной Англии, но вовсе не на расовой почве.

"Мне глубоко стыдно за свое поведение, и я очень расстроен. Но я не называл его черным (black c***), я назвал его манком (manc c***)".

"Я хожу на "Челси" уже 50 лет и благодаря своему месту на трибуне часто попадаю на камеру. Если бы я регулярно вел себя подобным образом, то бы уже давно на этом попался".

"Я приношу Рахиму свои безоговорочные извинения. Мои слова не были расистскими, но они все равно не были правильным. Ругаться — плохо. Я просто не сдержался", — сообщил Уинг.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, расизм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1494

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 11.12.2018 13:10 # sausage
    Пздц аристократы) 60 лет дауну, а он с трибун игроков соперника поносит.

    (ответить)

  2. akadam 11.12.2018 12:51 # akadam
    Не дай Бог быть в 60 лет таким кретином.

    (ответить)

  3. jayspearingagent 11.12.2018 12:46 # jayspearingagent
    Ой да блин, болей за Фулхем и не парься!

    (ответить)

  4. desower 11.12.2018 12:37 # desower
    Если белый, то это уже расизм для остальных рас.

    (ответить)

  5. frisby 11.12.2018 12:35 # frisby
    чёрная манковская писда. вот так правильно. тупоголовый пенс рентбой клеит левые отмазоны

    (ответить)

  6. chebrec 11.12.2018 12:24 # chebrec
    А ну тогда оправдан

    (ответить)

  7. carrick-16 11.12.2018 12:21 # carrick-16
    Типичная пинсовская рожа

    (ответить)

  8. chr1s8rown 11.12.2018 12:15 # chr1s8rown
    одни персы на трибуне

    (ответить)

  9. mata-hazard 11.12.2018 12:12 # mata-hazard
    Называешь чёрного чёрной пиздой - это расизм. Называешь хохла кастрюляголовым - это норма.

    (ответить)

  10. gerrard08 11.12.2018 12:04 # gerrard08
    Я приношу Рахиму свои безоговорочные извинения

    Источник: http://fapl.ru/posts/67291/

    Поставили пенса на бутылку просто.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: