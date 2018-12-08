Моуриньо объяснил Погба, как тот сможет вернуться в стартовый состав МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал Поля Погба доказать, что полузащитник заслуживает места в стартовом составе.
В субботу против "Фулхэма" Погба в третий раз за четыре последних матча оказался вне стартового составе "красных дьяволов".
На сей раз чемпион Мира в составе сборной Франции даже не вышел на замену, однако Моуриньо обещает подопечному шанс в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии". Это будет возможность для Погба доказать, что он заслуживает сыграть против "Ливерпуля" через неделю.
"Он должен играть с тем же характером, как играет команда. Поль может быть великолепным игроком, он обладает потенциалом великолепного игрока".
"Против "Валенсии" он выйдет в стартовом составе, чтобы провести великолепный матч и показать каждому, насколько он хорош", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
08.12.2018 23:55
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всё верно делает, на испашек выставлять молодеж и лавочников
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просто все ради плова. у вали надо брать хотя бы очече
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