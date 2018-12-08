Моуриньо объяснил Погба, как тот сможет вернуться в стартовый состав МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал Поля Погба доказать, что полузащитник заслуживает места в стартовом составе.

В субботу против "Фулхэма" Погба в третий раз за четыре последних матча оказался вне стартового составе "красных дьяволов".



На сей раз чемпион Мира в составе сборной Франции даже не вышел на замену, однако Моуриньо обещает подопечному шанс в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии". Это будет возможность для Погба доказать, что он заслуживает сыграть против "Ливерпуля" через неделю.



"Он должен играть с тем же характером, как играет команда. Поль может быть великолепным игроком, он обладает потенциалом великолепного игрока".



"Против "Валенсии" он выйдет в стартовом составе, чтобы провести великолепный матч и показать каждому, насколько он хорош", — цитирует Моуриньо Evening Standard.