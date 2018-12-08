Салах отказался от награды лучшему игроку матча и отдал ее Милнеру
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался от награды лучшему игроку матча после победы 0:4 над "Борнмутом" и передал приз своему партнеру по команде Джеймсу Милнеру.
Именно Салах сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", оформив хет-трик и достигнув отметки в 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Поэтому вполне логично, что Мохамед был признан Игроком Матча.
Однако Салах отказался принять официальную награду, посчитав, что ее больше заслуживает 32-летний Милнер, для которого этот матч стал 500-м в карьере в рамках Премьер-Лиги.
"Я не возьму награду. Это его 500-й матч. Я должен поздравить его. Он заслуживает получить ее сегодня, у него за плечами удивительная карьера. Надеюсь, мы что-нибудь выиграем вместе в этом сезоне, но сегодня я не возьму эту награду", — сообщил Салах Sky Sports.
Salah handing over his MOTM award to Milner for his 500th PL game— It's me! MARIO! (@le_marios) 8 декабря 2018 г.
Pure class from the King pic.twitter.com/7rUyXFJyhT
08.12.2018 19:00
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Последние комментарии:
Большие игроки,большой клуб и большая семья под названием Ливерпуль!!!Удачи этому Великому и самому лучшему клубу планеты!!!
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тварь же, представляю как неловко и стыдно было Милнеру ее брать
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Это и есть КОМАНДА! Слабо верится в такой поступок по отношению игрока к своему капитану со стороны, к примеру Кейна к Льорису или Санчеса к Валенсии. А вот те же Варди Моргану или Агуэро Компани, возможно и отдали бы награду. P.s. Салах даже не улыбнулся сегодня ни разу после каждого из своих трех голов. В команде все прекрасно и он смотрит индифферентно на своих критиков.
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Я аж слезу пустил. До чего же он молодец!
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на страпоне за него сидит все же.
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И да, добавлю немного информации для портовых:
Джеймс Милнер. Достижения, все в составе Манчестер Сити:
Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
Обладатель Кубка Англии: 2011
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014
Обладатель Суперкубка Англии: 2012
Итого: 5 (ПЯТЬ) трофеев
Играя за Ман Сити он выиграл все. Короче, Милнер > Колбаса ФК.
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МО ты супер. Джейми заслужил награду.
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Не команда а семья.
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Односезонка тут права. Мои поздравления Милнеру, может и не топ, но хороший честный игрок.
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Красавцы
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Добрый человек!
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ну топарь
и тут нассал но челси
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