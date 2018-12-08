Салах отказался от награды лучшему игроку матча и отдал ее Милнеру

Джеймс Милнер и Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался от награды лучшему игроку матча после победы 0:4 над "Борнмутом" и передал приз своему партнеру по команде Джеймсу Милнеру.

Именно Салах сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", оформив хет-трик и достигнув отметки в 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Поэтому вполне логично, что Мохамед был признан Игроком Матча.

Однако Салах отказался принять официальную награду, посчитав, что ее больше заслуживает 32-летний Милнер, для которого этот матч стал 500-м в карьере в рамках Премьер-Лиги.

"Я не возьму награду. Это его 500-й матч. Я должен поздравить его. Он заслуживает получить ее сегодня, у него за плечами удивительная карьера. Надеюсь, мы что-нибудь выиграем вместе в этом сезоне, но сегодня я не возьму эту награду", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Милнер, награды, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 08.12.2018 20:08 # emily-lfc-2005
    Большие игроки,большой клуб и большая семья под названием Ливерпуль!!!Удачи этому Великому и самому лучшему клубу планеты!!!

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  2. reams 08.12.2018 20:03 # reams
    тварь же, представляю как неловко и стыдно было Милнеру ее брать

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  3. redspool 08.12.2018 20:02 # redspool
    Это и есть КОМАНДА! Слабо верится в такой поступок по отношению игрока к своему капитану со стороны, к примеру Кейна к Льорису или Санчеса к Валенсии. А вот те же Варди Моргану или Агуэро Компани, возможно и отдали бы награду. P.s. Салах даже не улыбнулся сегодня ни разу после каждого из своих трех голов. В команде все прекрасно и он смотрит индифферентно на своих критиков.

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  4. akadam 08.12.2018 19:35 # akadam
    Я аж слезу пустил. До чего же он молодец!

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  5. kukuruzzo 08.12.2018 19:32 # kukuruzzo
    на страпоне за него сидит все же.

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  6. mc-od 08.12.2018 19:28 # mc-od
    И да, добавлю немного информации для портовых:

    Джеймс Милнер. Достижения, все в составе Манчестер Сити:

    Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
    Обладатель Кубка Англии: 2011
    Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014
    Обладатель Суперкубка Англии: 2012

    Итого: 5 (ПЯТЬ) трофеев

    Играя за Ман Сити он выиграл все. Короче, Милнер > Колбаса ФК.

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  7. scouser2005 08.12.2018 19:20 # scouser2005
    МО ты супер. Джейми заслужил награду.

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  8. gerrard08 08.12.2018 19:13 # gerrard08
    Не команда а семья.

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  9. mc-od 08.12.2018 19:12 # mc-od
    Односезонка тут права. Мои поздравления Милнеру, может и не топ, но хороший честный игрок.

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  10. firmino9 08.12.2018 19:11 # firmino9
    Красавцы

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  11. ezh28 08.12.2018 19:06 # ezh28
    Добрый человек!

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  12. blackdreamer 08.12.2018 19:04 # blackdreamer
    ну топарь
    и тут нассал но челси

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