Салах отказался от награды лучшему игроку матча и отдал ее Милнеру

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался от награды лучшему игроку матча после победы 0:4 над "Борнмутом" и передал приз своему партнеру по команде Джеймсу Милнеру.

Именно Салах сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", оформив хет-трик и достигнув отметки в 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Поэтому вполне логично, что Мохамед был признан Игроком Матча.



Однако Салах отказался принять официальную награду, посчитав, что ее больше заслуживает 32-летний Милнер, для которого этот матч стал 500-м в карьере в рамках Премьер-Лиги.



"Я не возьму награду. Это его 500-й матч. Я должен поздравить его. Он заслуживает получить ее сегодня, у него за плечами удивительная карьера. Надеюсь, мы что-нибудь выиграем вместе в этом сезоне, но сегодня я не возьму эту награду", — сообщил Салах Sky Sports.





Salah handing over his MOTM award to Milner for his 500th PL game



Pure class from the King pic.twitter.com/7rUyXFJyhT