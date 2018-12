Прогнозы экспертов на 16-й тур Премьер-Лиги

Мы продолжаем рубрику с прогнозами на Премьер-Лигу, но в немного измененном формате. В этот раз предлагаем вам максимально информативную шпаргалку на весь тур — с интересной и полезной статистикой и прогнозами авторитетных британских экспертов и ресурсов. Цель — дать как можно больше полезной информации в пятницу, чтобы подойти к ставкам на выходных во всеоружии.

В качестве ведущего статистического ресурса мы возьмем сайт WhoScored.com, а вот аналитиками — эксперта Sky Sports Пола Мерсона и знаменитого Марка Лоуренсона с ВВС.



БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 8 декабря, 15:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" в трех последних матчах Премьер-Лиги сыграл по одному и тому же сценарию — ничья в первом тайме, победа во втором;

- в шести последних матчах "Борнмута" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Ливерпуль" забивал как минимум ldf гола в последних пяти матчах на поле "Борнмута" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 1:2



Пол Мерсон



"Ливерпулю" нельзя отставать от "Манчестер Сити" — у "горожан" будет очень сложная игра против "Челси", потому "Ливерпулю" нужно создать давление, выиграв у "Борнмута". Мне показалось, что "Борнмуту" очень повезло с "Хаддерсфилдом". В конце концов, они выиграли матч, но я так и не понял, как они это сделали. Думаю, "Ливерпуль" добудет тут выездную победу.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



Для Юргена Клоппа сейчас пришло время испытаний. Некоторые из последних выступлений "Ливерпуля" были обычными, в то время как "Борнмут" просто прекрасен в этом сезоне и вернулся к победам в игре с "Хаддерсфилдом" после четырех поражений. "Вишни" играют в хороший футбол и выглядят легковесными, но с ними не будет просто — "Ливерпулю" нужно будет показать хорошую игру, чтобы взять тут три очка. "Ливерпуль" в последнее время не играл хорошо как команда, но я до сих пор сохраняю позитив и воодушевление применительно к этому сезону "Ливерпуля".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



АРСЕНАЛ — ХАДДЕРСФИЛД

Суббота, 8 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" забивал минимум дважды в 12 из 14 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Хаддерсфилд" не смог выиграть в 17 из 19 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Арсенал" в этом сезоне Премьер-Лиги ни разу не уходил на перерыв, ведя в счете;



Прогноз Who Scored: 3:0



Пол Мерсон



Вернется ли Месут Озил в эти выходные? Я не вижу смысла возвращать его в состав, если Унаи Эмери хочет сыграть в том же стиле, что и с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". "Хаддерсфилду" не повезло с "Борнмутом", и я думаю, что им не повезло и с "Брайтоном", когда красную карточку получил Мунье. Однако, я не вижу тут ничего, кроме крупной победы "Арсенала". У них слишком большое преимущество перед командой Дэвида Вагнера.



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



Марк Лоуренсон



У "Арсенала" была сложная игра в среду против МЮ, но сейчас у них достаточная глубина состава, чтобы справляться с таким графиком. Я не вижу, за счет чего "Хаддерсфилд" может приехать на "Эмирейтс" и победить. В конце концов, эта игра — не тот случай, где "терьеры" могут рассчитывать на очки для спасения, потому все, что они тут смогут добыть, будет магическим бонусом.



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



БЕРНЛИ — БРАЙТОН

Суббота, 8 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" сыграл вничью с "Брайтоном" в пяти последних матчах во всех соревнованиях;

- "Брайтон" не пропускал в пяти из семи последних матчей с "Бернли";

- тотал больше 2.5 голов проходил в трех последних домашних матчах "Бернли" и в трех последних выездных поединках "Брайтона".



Прогноз Who Scored: 1:1



Пол Мерсон



"Брайтон" работает просто отлично. Если они смогут избежать поражения в матче с "Бернли", то продлят череду отличных результатов. Тем не менее, дисквалификация Шейна Даффи будет большой проблемой для Криса Хьютона. Но я думаю, что "Брайтон" справится и добудет положительный результат.



Прогноз Пола Мерсона: 1:1



Марк Лоуренсон



Босс "Ливерпуля" Юрген Клопп не был доволен теми методами, которые выбрал для схватки против "красных" Шон Дайч в среду, но это именно то, что нужно "кларетовым". Команда Дайча была слишком "милой" в этом сезоне, потому приятно видеть, что она не разучилась рычать. "Брайтон" был хорош с "Кристал Пэлас", но "Бернли", как мне кажется, начнет выбираться из неприятностей в этой игре.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



КАРДИФФ — САУТГЕМПТОН

Суббота, 8 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Саутгемптон" пропускал минимум три гола в трех последних выездных матчах в Премьер-Лиге;

- тотал больше 2.5 голов проходил в шести из семи последних домашних матчей "Кардиффа";

- тотал больше 2.5 голов проходил в трех последних выездных матчах "Саутгемптона".



Прогноз Who Scored: 1:2



Пол Мерсон



В "Саутгемптоне" появился новый менеджер, но я думаю, что "Кардифф" выиграет эту игру. "Святые" пригласили менеджера, у которого нет опыта в Премьер-Лиге и, я думаю, в субботу его ждет грубое пробуждение. "Саутгемптон", возможно, потерял очки дома с "Манчестер Юнайтед" — они хорошо сыграли, не поймите меня неправильно. Но выезд в Кардифф будет трудным для них, потому что тут "Сотон" ждут большие неприятности.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



Новый босс "Саутгемптона" в среду был на трибунах и видел, что у него будет очень много работы на "Сент Мэри". Будет интересно посмотреть, как Ральф Хазенхюттль использует столько короткий отрезок времени, что у него остался до игры с "Кардиффом". Но я не думаю, что он слишком много знает о команде Уорнока, так как не пересекался с ним ранее. Так что это будет как раз случай "Добро пожаловать в Премьер-Лигу" для австрийца. "Кардифф" побеждал в трех из четырех своих последних домашних матчах и, я думаю, выиграет и сейчас.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ

Суббота, 8 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" проиграл в шести последних выездных матчах в Премьер-Лиге;

- "Фулхэм" пропускал минимум дважды в шести из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в трех последних выездных матчах "Фулхэма" проходил тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:1



Пол Мерсон



Я предполагаю, что "Манчестер Юнайтед" снова вернется к победам в игре с "Фулхэмом". Однако, если они не выиграют и эту игру — Моуриньо может ждать отставка уже в понедельник. Если они не смогут обыграть "Фулхэм", то куда они придут? В настоящий момент мы говорим о том, что, если они попадут в топ-4, это будет подвигом. Но победа в этой встрече — это обязательное условие. И если они не выиграют тут, я очень удивлюсь, если Моуриньо сохранит работу к понедельнику.



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



Я освещаю эту игру на ВВС Radio 5 в прямом эфире и задаюсь вопросом: будет ли что-то новое в игре "Манчестер Юнайтед". Сейчас этот вопрос актуален каждую неделю. У "Юнайтед" есть несколько проблем с их менеджером и с разными плоскостями его влияния на команду, но суть в том, что они просто не могут не выиграть этот матч — ничья с "Арсеналом" была их четвертым матчем без победы.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАC

Суббота, 8 декабря, 18:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних домашних матчах "Вест Хэма" проходил тотал больше 2.5 голов;

-"Вест Хэм" не проигрывал в шести последних матчах с "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях;

- "Кристал Пэлас" не смог победить в девяти из десяти последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 3:1



Пол Мерсон



Я уверен, что "Вест Хэм" выиграет этот матч. "Кристал Пэлас" просто не способен забивать сколько нужно. Рой Ходжсон может рвать волосы на голове — они смогли обыграть "Бернли", но против "Брайтона" просто опозорились. Они большую часть времени провели в большинстве, но ничего не смогли поделать. Я просто не вижу, за счет чего "Пэлас" начнет забивать. Я изо всех сил стараюсь увидеть тут что-то, кроме победы "Вест Хэма", но...



Прогноз Пола Мерсона: 2:0



Марк Лоуренсон



"Вест Хэм" выиграл два матча кряду и начинает немного напоминать команду, которая знает, что делает на поле. Хотя травма Марко Арнаутовича — это удар для них. "Кристал Пэлас" попытается доказать, что поражение с "Брайтоном" было случайностью, но я собираюсь снова поставить на "Вест Хэм".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Суббота, 8 декабря, 20:30







Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" выиграл 11 из 13 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- тотал больше 2.5 голов проходил в пяти последних матчах "Сити" в Премьер-Лиге;

- "Сити" выиграл три последних матча с "Челси" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 0:1



Пол Мерсон



"Ливерпуль" будет надеяться, что "Челси" сделает подарок, взяв очки с "Сити", но, по правде говоря, команда Сарри сделает подарок себе, если попадет в топ-4. Если посмотреть на форму команд, то вы не увидите ничего, кроме победы "Сити". Более того, если они выиграют этот матч, я вообще не вижу, где они проиграют — с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" им играть дома.



Прогноз Пола Мерсона: 1:2



Марк Лоуренсон



У "Челси" было потрясающее начало сезона, но я никогда не видел их в качестве настоящего претендента на титул. Эта игра будет еще более жестким испытанием для Маурицио Сарри, чья команда проиграла два из трех последних выездных матчей, и я предсказываю победу "Манчестер Сити". Вдали от Лиги Чемпионов на самом деле мало кто в этом сезоне смог стать испытанием для "Сити" — "Ливерпуль" на "Энфилде" плюс "волки", но в случае с голом "Вулверхэмптона" — его нельзя было засчитывать. Будет интересно посмотреть, насколько близок "Челси" к "Сити", но у меня есть сомнения, что они могут осложнить жизнь команде Гвардиолы.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ

Суббота, 8 декабря, 22:45







Ключевая статистика от Who Scored



- в шести последних матчах "Лестера" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов;

- в трех последних матчах "Лестера" с "Тоттенхэмом" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Лестер" не проигрывает в шести последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:3



Пол Мерсон



Я смотрел матч "Лестера" против "Уотфорда" на прошлой неделе, когда они выиграли 2:0, но если они будут давать "Тоттенхэму" такие же шансы, как в той игре, будут наказаны. Джеймс Мэддисон — отличный молодой игрок, который будет становиться все лучше и лучше, но я просто думаю, что сейчас "Тоттенхэм" слишком силен для "Лестера". Кроме 45 минут во втором тайме с "Арсеналом", у "шпор" все было отлично в последнее время.



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



Марк Лоуренсон



У "Тоттенхэма" впереди игра с "Барселоной", где нужно побеждать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но я думаю, что Маурисио Почеттино выставит сильнейший состав против "Лестера".



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Воскресенье, 9 декабря, 19:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних матчах "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона" проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Ньюкасл" проиграл всего в одном из шести последних матчей в Премьер-Лиге;

- в трех последних матчах между "сороками" и "волками" забивала только одна команда.



Прогноз Who Scored: 1:0



Пол Мерсон



Это сложная игра для прогнозирования. "Ньюкасл" был разбит "Вест Хэмом", но затем они отправились к "Эвертону", которому очень не повезло в дерби, и смогли получить там ничью. У "волков" — та же история. Они не могли выиграть в матчах, где это казалось легко, но получили отличный результат с "Челси". За это все и любят Премьер-Лигу — тут сложно что-то предсказать. Я думаю, игра будет интересной, и "Ньюкасл" попытается победить, но "волки" любят играть на контратаках, потому — тут будут голы.



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



Марк Лоуренсон



У "волков" был отличный матч с "Челси", но я не уверен, что они отошли от него. "Ньюкасл" был хорош в последние недели, а с "Эвертоном" получил приятный результат, потому, думаю, что и тут "сороки" добудут еще одну ничью.

Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



ЭВЕРТОН — УОТФОРД

Понедельник, 10 декабря, 23:00







Пол Мерсон



Люди говорят, что "Уотфорду" не повезло с "Манчестер Сити", но я так не думаю. Я думаю, что там только Бен Фостер спас "шершней" от разгрома — он был лучшим игроком на поле, но я не думаю, что "Уотфорду" не повезло. А вот "Эвертон" против "Ливерпуля" был очень хорош. И хоть у них не получилось выиграть у "Ньюкасла" посреди недели, я думаю, что у Марку Силвы получится обыграть свою бывшую команду.



Прогноз Пола Мерсона: 2:1



Марк Лоуренсон



Это матч нынешнего клуба Марку Силвы против его бывшей команды. Я думаю, что стоит ждать принципиального противостояния на поле и за его пределами, так как в "Уотфорде" были очень недовольны тем, как "Эвертон" старался переманить к себе их менеджера. Пока что "Эвертон" опережает "Уотфорд" только на три очка, но "ириски" сейчас в лучшей форме.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



