Клопп: "Остаюсь при своем мнении насчет "Бернли"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что остается при своем мнении насчет грубого стиля "Бернли".

Напомним, после победы 1:3 над "Бернли" и потери с травмой Джо Гомеса Клопп обвинил соперника в опасной и агрессивной игре, в ответ на что коллега Юргена по тренерскому цеху Шон Дайч напомнил о симуляции Даниэля Старриджа.

Немного остыв, Клопп, который в бытность игроком был центральным защитником, пояснил свое отношение к манере игры "Бернли".

"Никто не хочет отказываться от подкатов, но такой футбол должен быть осторожным — необходимо правильно выбирать момент времени для таких вещей".

"Дело не в подкатах. Дело в том, чтобы делать это в правильный момент и не ради того, чтобы произвести впечатление на соперника".

"Я очень уважаю игру других команд и их тактику, но быть агрессивным футболе — а я всегда прошу от своих игроков быть агрессивными — означает быть готовым пострадать самому, а не навредить сопернику".

"Это немного опасная игра, я остаюсь при своем мнении".

"Что касается Даниэля Старриджа, то он не обманщик. Мне кажется, Шон пытается перескочить с одной темы на другую и заставить людей говорить о другом, но я не уверен, сказал ли он о том, что сделал Бардсли против Морено", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 19:05

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  1. silva77 07.12.2018 19:45 # silva77
    Английская Премьер-лига основан 20 февраля 1992 г

    Победители

    Лестер Сити (1)
    Либерпул (0)

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  2. jack-willsher 07.12.2018 19:33 # jack-willsher
    рот сафа все еще в рабочем состоянии

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  3. jack-willsher 07.12.2018 19:33 # jack-willsher
    костоломов вроде янга и валенсия вообще должны отстранить от футбола до конца жизни. пздц фа закрывает глаза именно на фолы манков.

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