Клопп: "Остаюсь при своем мнении насчет "Бернли"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что остается при своем мнении насчет грубого стиля "Бернли".
Напомним, после победы 1:3 над "Бернли" и потери с травмой Джо Гомеса Клопп обвинил соперника в опасной и агрессивной игре, в ответ на что коллега Юргена по тренерскому цеху Шон Дайч напомнил о симуляции Даниэля Старриджа.
Немного остыв, Клопп, который в бытность игроком был центральным защитником, пояснил свое отношение к манере игры "Бернли".
"Никто не хочет отказываться от подкатов, но такой футбол должен быть осторожным — необходимо правильно выбирать момент времени для таких вещей".
"Дело не в подкатах. Дело в том, чтобы делать это в правильный момент и не ради того, чтобы произвести впечатление на соперника".
"Я очень уважаю игру других команд и их тактику, но быть агрессивным футболе — а я всегда прошу от своих игроков быть агрессивными — означает быть готовым пострадать самому, а не навредить сопернику".
"Это немного опасная игра, я остаюсь при своем мнении".
"Что касается Даниэля Старриджа, то он не обманщик. Мне кажется, Шон пытается перескочить с одной темы на другую и заставить людей говорить о другом, но я не уверен, сказал ли он о том, что сделал Бардсли против Морено", — цитирует Клоппа Sky Sports.
07.12.2018 19:05
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рот сафа все еще в рабочем состоянии
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костоломов вроде янга и валенсия вообще должны отстранить от футбола до конца жизни. пздц фа закрывает глаза именно на фолы манков.
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