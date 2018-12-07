Клопп: "Остаюсь при своем мнении насчет "Бернли"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что остается при своем мнении насчет грубого стиля "Бернли".

Напомним, после победы 1:3 над "Бернли" и потери с травмой Джо Гомеса Клопп обвинил соперника в опасной и агрессивной игре, в ответ на что коллега Юргена по тренерскому цеху Шон Дайч напомнил о симуляции Даниэля Старриджа.



Немного остыв, Клопп, который в бытность игроком был центральным защитником, пояснил свое отношение к манере игры "Бернли".



"Никто не хочет отказываться от подкатов, но такой футбол должен быть осторожным — необходимо правильно выбирать момент времени для таких вещей".



"Дело не в подкатах. Дело в том, чтобы делать это в правильный момент и не ради того, чтобы произвести впечатление на соперника".



"Я очень уважаю игру других команд и их тактику, но быть агрессивным футболе — а я всегда прошу от своих игроков быть агрессивными — означает быть готовым пострадать самому, а не навредить сопернику".



"Это немного опасная игра, я остаюсь при своем мнении".



"Что касается Даниэля Старриджа, то он не обманщик. Мне кажется, Шон пытается перескочить с одной темы на другую и заставить людей говорить о другом, но я не уверен, сказал ли он о том, что сделал Бардсли против Морено", — цитирует Клоппа Sky Sports.