Джо Гомес пропустит до полутора месяцев
"Ливерпуль" подтвердил, что защитник Джо Гомес пропустит до полутора месяцев с переломом левой ноги.
После победы 1:3 над "Бернли" накануне вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп негодовал из-за чересчур агрессивной и опасной манеры игры соперника, в результате чего Гомесу потребовалась замена еще на 23-й минуте. Джо пострадал в жестком столкновении с защитником "бордовых" Беном Ми и не смог продолжить игру.
В четверг 21-летний игрок сборной Англии прошел углубленное обследование, результаты которого оказались двойственными. С одной стороны, Джо все равно выбыл на продолжительное время; а с другой стороны, травма Гомеса легко могла оказаться серьезнее — в случае повреждения лодыжки встал бы вопрос об операции, но защитник отделался переломом в нижней части ноги.
На восстановление Гомеса, сыгравшего в 13 из 15 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, медики отводят до шести недель, а это означает, что Джо пропустит матчи против "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона", "Ньюкасла", "Арсенала", а также решающий поединок Лиги Чемпионов против "Наполи".
06.12.2018 20:00
Просмотров: 549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
жаль, здоровья
(ответить)
Выздоравливай, Джо!
(ответить)
Хуева
(ответить)
здоровья топарику
(ответить)
Что толку играть в такой регбийный футбол,один хрен ни чего не выиграешь,хотя да,переломаем парочку игрочков топов,может народ на бутылку скинется,заодно голубым браткам сподможем.Вот чё так же не играли с теми же М Сити,повырубали бы пол команды,а нет,ФА рыжие ссаные усы на заднице узлом завяжет,Мансурка рассердится.
(ответить)
Джо Гомес пропустит до полутора месяцев
Источник: http://fapl.ru/posts/67179/
Итак сайт сднил, хотя бы грамматические ошибки не допускайте. Наймите уже филолога себе какого-нибудь.
(ответить)
Жесткая тема, удачи
(ответить)
Все команды-костоломы со временем вылетают из ПЛ. Бернли значит это ждёт. Туда им и дорога.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий