Джо Гомес пропустит до полутора месяцев

Джо Гомес "Ливерпуль" подтвердил, что защитник Джо Гомес пропустит до полутора месяцев с переломом левой ноги.

После победы 1:3 над "Бернли" накануне вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп негодовал из-за чересчур агрессивной и опасной манеры игры соперника, в результате чего Гомесу потребовалась замена еще на 23-й минуте. Джо пострадал в жестком столкновении с защитником "бордовых" Беном Ми и не смог продолжить игру.

В четверг 21-летний игрок сборной Англии прошел углубленное обследование, результаты которого оказались двойственными. С одной стороны, Джо все равно выбыл на продолжительное время; а с другой стороны, травма Гомеса легко могла оказаться серьезнее — в случае повреждения лодыжки встал бы вопрос об операции, но защитник отделался переломом в нижней части ноги.

На восстановление Гомеса, сыгравшего в 13 из 15 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, медики отводят до шести недель, а это означает, что Джо пропустит матчи против "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона", "Ньюкасла", "Арсенала", а также решающий поединок Лиги Чемпионов против "Наполи".


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 549

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 06.12.2018 21:00 # lfcynwa
    жаль, здоровья

    (ответить)

  2. akadam 06.12.2018 20:58 # akadam
    Выздоравливай, Джо!

    (ответить)

  3. hammersmith 06.12.2018 20:38 # hammersmith
    Хуева

    (ответить)

  4. liverfun 06.12.2018 20:30 # liverfun
    здоровья топарику

    (ответить)

  5. noi39 06.12.2018 20:19 # noi39
    Что толку играть в такой регбийный футбол,один хрен ни чего не выиграешь,хотя да,переломаем парочку игрочков топов,может народ на бутылку скинется,заодно голубым браткам сподможем.Вот чё так же не играли с теми же М Сити,повырубали бы пол команды,а нет,ФА рыжие ссаные усы на заднице узлом завяжет,Мансурка рассердится.

    (ответить)

  6. nejnyi 06.12.2018 20:10 # nejnyi
    Джо Гомес пропустит до полутора месяцев

    Источник: http://fapl.ru/posts/67179/

    Итак сайт сднил, хотя бы грамматические ошибки не допускайте. Наймите уже филолога себе какого-нибудь.

    (ответить)

  7. lexa-arsenal 06.12.2018 20:09 # lexa-arsenal
    Жесткая тема, удачи

    (ответить)

  8. gin 06.12.2018 20:03 # gin
    Все команды-костоломы со временем вылетают из ПЛ. Бернли значит это ждёт. Туда им и дорога.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: