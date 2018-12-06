"Ливерпуль" подтвердил, что защитник Джо Гомес пропустит до полутора месяцев с переломом левой ноги.

После победы 1:3 над "Бернли" накануне вечером главный тренер "красных" Юрген Клопп негодовал из-за чересчур агрессивной и опасной манеры игры соперника, в результате чего Гомесу потребовалась замена еще на 23-й минуте. Джо пострадал в жестком столкновении с защитником "бордовых" Беном Ми и не смог продолжить игру.



В четверг 21-летний игрок сборной Англии прошел углубленное обследование, результаты которого оказались двойственными. С одной стороны, Джо все равно выбыл на продолжительное время; а с другой стороны, травма Гомеса легко могла оказаться серьезнее — в случае повреждения лодыжки встал бы вопрос об операции, но защитник отделался переломом в нижней части ноги.



На восстановление Гомеса, сыгравшего в 13 из 15 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, медики отводят до шести недель, а это означает, что Джо пропустит матчи против "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптона", "Ньюкасла", "Арсенала", а также решающий поединок Лиги Чемпионов против "Наполи".