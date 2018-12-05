"Челси" сделал предложение Азару о новом контракте

"Челси" предложил своему плеймейкеру Эдену Азару новый контракт с увеличенной до 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее в этом сезоне игрок сборной Бельгии честно признался, что разрывается между мечтой о "Реале" продлением своего контракта с "Челси", который истекает летом 2020.



На своей пресс-конференции во вторник главный тренер "синих" Маурицио Сарри рассказал, что не проходит и недели, чтобы его клуб не попытался склонить 27-летнего Азара к продлению сотрудничества.



По словам Сарри, "Челси" уже озвучил Азару свои условия, и если Эден к этому готов, сделка будет заключена немедленно.



"Вы очень хорошо знаете, что Эден очень важен для нас, как любой особенный игрок. Это зависит от него. Думаю, клуб готов заключить новый контракт немедленно, но это зависит от того, хочет он этого или нет. Я не знаю".



"Конечно, я хочу сохранить Эдена здесь, но я хочу, чтобы он сам хотел здесь остаться. Мне очень хорошо известно, что переговоры между клубом и представителем Эдена идут каждую неделю, и если появятся какие-либо новости, клуб немедленно мне сообщит", — цитирует Сарри The Telegraph.



Добавим, что Азар забил уже восемь голов за "Челси" в этом сезоне, правда, последний раз отличился еще 7 октября и уже дважды успел побывать в лазарете с небольшими травмами.