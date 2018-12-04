Мбаппе рассказал, что Венгер пытался заманить его в "Арсенал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему его переход в "Арсенал" в прошлом году не состоялся.

Бывший главный тренер "канониров" Арсен Венгер одним из первых разглядел талант Мбаппе и был готов потратиться на соотечественника, прежде чем тот ушел из "Монако" в ПСЖ. Однако игрок сборной Франции выбрал для себя другой путь.



"Арсен Венгер — настоящий французский футбольный монумент, который покинул "Арсенал". Я не вижу большого количества людей в этом мире, которые бы воспринимались столь же единодушно. Когда вся Европа встает на свои колени перед ним, чтобы поздравить его, это определенно о кое-чем говорит".



"Некоторое время назад, до моего перехода в ПСЖ, мы контактировали с ним. Это было в 2017 году. Я выбрал другое направление, но он не обиделся на меня. Он повел себя как джентльмен и пожелал мне удачи", — сообщил Мбаппе France Football.



Также Килиан рассказал о своем отношении к Унаи Эмери, с которым ему довелось поработать в Париже и который с этого сезона возглавляет "Арсенал".



"Я не забыл, что он помог мне адаптироваться в большой команде, что было нелегко. Я очень уважаю этого человека, хотя он и не добился успеха в Париже. Он выигрывал трофеи раньше, и я надеюсь, он будет выигрывать их в будущем. Я отправил ему сообщение с поздравлениями, когда он возглавил "Арсенал", и теперь я наблюдаю за ним со стороны", — добавил Мбаппе.