Данни Миллс: "Клоппа могли арестовать за такое"

Алиссон и Юрген Клопп Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу повезло избежать ареста за вторжение на футбольное поле "Энфилда" в концовке дерби с "Эвертоном".

Напомним, Клопп бурно отпраздновал единственный в мерсисайдском дерби гол Дивока Ориги, забитый на последних мгновениях матчах. В порыве радости Юрген выбежал в центр поля и принялся обниматься с голкипером Алиссоном.

После матча Клопп, конечно, извинился за свое поведение, однако Миллс считает, что любого другого за подобный поступок скрутили бы стюарды и передали полиции, ведь финальный свисток рефери на тот момент еще не прозвучал.

"Я абсолютно шокирован тем, что он сделал, Подойди к линии поля, немного покинь свою техническую зону, отпразднуй со своим штабом — с этим я совершенно не вижу никаких проблем. Но совершить забег в центр поля? Будь на его месте фанат, его, конечно, арестовали бы. Думаю, это было неуважительно по отношению к "Эвертону", и он знает это".

"Это дерби, большой матч, но нельзя совершать забег к центру поля, на последней минуте или нет".

"Я бы хотел думать, что Юргена Клоппа накажут за это. Будь на его месте какой-нибудь другой тренер — и все мы понимает, какой особенно — его бы просто растерзали. Это не есть правильно. Болельщики "Эвертона" не могут быть рады этому", — сообщил Миллс в эфире BBC Radio 5 Live.


Метки Клопп, Ливерпуль, Миллс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 04.12.2018 07:33 # scouser2005
    Тут дело не в том, какой тренер Клопп, хотя конечно, спасибо Миллсу за высокую оценку его авторитета. Тут гораздо важнее - Какой это стадион? Это был Энфилд Роуд с 50-тысячной армией "красных". Английская полиция слишком хорошо знает характер "красных", чтобы снова создать себе проблемы. Гол был забит на 96 минуте. Позорная цифра для английских полицейских. Арестуй они Клоппа и получили бы вместо праздника, массовые беспорядки во всем Ливерпуле, да и не только в Ливерпуле.

    (ответить)

  2. radik86radik 04.12.2018 07:25 # radik86radik
    Когда игроки арса с петухами устроили стычку, то именно на поле до свистка об окончании игры были и запасные обеих команд, и тренера и помощники. И никого стюарды не скрутили чота. Раздувают великую проблему из ничего.

    (ответить)

  3. rajabobovich 04.12.2018 07:22 # rajabobovich
    Тот не ловкий момент, когда Данни Миллс идет на йух, вместе со всеми болельщиками Эвертона и их оскарбленными чувствами.

    (ответить)

  4. radik86radik 04.12.2018 07:21 # radik86radik
    Хосподя, как гамно то закипело у некоторых, до сих пор остановиться не могут))

    (ответить)

  5. hammersmith 04.12.2018 06:35 # hammersmith
    Будь на его месте какой-нибудь другой тренер — и все мы понимает, какой особенно — его бы просто растерзали

    Источник: http://fapl.ru/posts/67105/

    эхехехе-хе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: