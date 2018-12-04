Данни Миллс: "Клоппа могли арестовать за такое"

Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу повезло избежать ареста за вторжение на футбольное поле "Энфилда" в концовке дерби с "Эвертоном".

Напомним, Клопп бурно отпраздновал единственный в мерсисайдском дерби гол Дивока Ориги, забитый на последних мгновениях матчах. В порыве радости Юрген выбежал в центр поля и принялся обниматься с голкипером Алиссоном.



После матча Клопп, конечно, извинился за свое поведение, однако Миллс считает, что любого другого за подобный поступок скрутили бы стюарды и передали полиции, ведь финальный свисток рефери на тот момент еще не прозвучал.



"Я абсолютно шокирован тем, что он сделал, Подойди к линии поля, немного покинь свою техническую зону, отпразднуй со своим штабом — с этим я совершенно не вижу никаких проблем. Но совершить забег в центр поля? Будь на его месте фанат, его, конечно, арестовали бы. Думаю, это было неуважительно по отношению к "Эвертону", и он знает это".



"Это дерби, большой матч, но нельзя совершать забег к центру поля, на последней минуте или нет".



"Я бы хотел думать, что Юргена Клоппа накажут за это. Будь на его месте какой-нибудь другой тренер — и все мы понимает, какой особенно — его бы просто растерзали. Это не есть правильно. Болельщики "Эвертона" не могут быть рады этому", — сообщил Миллс в эфире BBC Radio 5 Live.