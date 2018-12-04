Данни Миллс: "Клоппа могли арестовать за такое"
Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу повезло избежать ареста за вторжение на футбольное поле "Энфилда" в концовке дерби с "Эвертоном".
Напомним, Клопп бурно отпраздновал единственный в мерсисайдском дерби гол Дивока Ориги, забитый на последних мгновениях матчах. В порыве радости Юрген выбежал в центр поля и принялся обниматься с голкипером Алиссоном.
После матча Клопп, конечно, извинился за свое поведение, однако Миллс считает, что любого другого за подобный поступок скрутили бы стюарды и передали полиции, ведь финальный свисток рефери на тот момент еще не прозвучал.
"Я абсолютно шокирован тем, что он сделал, Подойди к линии поля, немного покинь свою техническую зону, отпразднуй со своим штабом — с этим я совершенно не вижу никаких проблем. Но совершить забег в центр поля? Будь на его месте фанат, его, конечно, арестовали бы. Думаю, это было неуважительно по отношению к "Эвертону", и он знает это".
"Это дерби, большой матч, но нельзя совершать забег к центру поля, на последней минуте или нет".
"Я бы хотел думать, что Юргена Клоппа накажут за это. Будь на его месте какой-нибудь другой тренер — и все мы понимает, какой особенно — его бы просто растерзали. Это не есть правильно. Болельщики "Эвертона" не могут быть рады этому", — сообщил Миллс в эфире BBC Radio 5 Live.
04.12.2018 06:00
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Последние комментарии:
Тут дело не в том, какой тренер Клопп, хотя конечно, спасибо Миллсу за высокую оценку его авторитета. Тут гораздо важнее - Какой это стадион? Это был Энфилд Роуд с 50-тысячной армией "красных". Английская полиция слишком хорошо знает характер "красных", чтобы снова создать себе проблемы. Гол был забит на 96 минуте. Позорная цифра для английских полицейских. Арестуй они Клоппа и получили бы вместо праздника, массовые беспорядки во всем Ливерпуле, да и не только в Ливерпуле.
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Когда игроки арса с петухами устроили стычку, то именно на поле до свистка об окончании игры были и запасные обеих команд, и тренера и помощники. И никого стюарды не скрутили чота. Раздувают великую проблему из ничего.
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Тот не ловкий момент, когда Данни Миллс идет на йух, вместе со всеми болельщиками Эвертона и их оскарбленными чувствами.
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Хосподя, как гамно то закипело у некоторых, до сих пор остановиться не могут))
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Будь на его месте какой-нибудь другой тренер — и все мы понимает, какой особенно — его бы просто растерзали
Источник: http://fapl.ru/posts/67105/
эхехехе-хе
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