Эмери уверен, что "Ливерпуль" не сильно лучше "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери убежден, что разница между его командой и "Ливерпулем" в данный момент "не очень велика".
Благодаря воскресной победе 4:2 в дерби над "Тоттенхэмом" подопечные Эмери поднялись на четвертую позицию в Премьер-Лиге, отставая на восемь очков от лидирующего "Манчестер Сити и на шесть от "Ливерпуля".
Еще до старта сезона "Ливерпуль" рассматривался болельщиками и экспертами как реальный претендент на титул, однако Унаи убежден, что "Арсенал" не сильно уступает "красным" в развитии и мощи.
"Некоторые команды превосходят нас. Одна из них, "Манчестер Сити", очевидным образом лучше. Но разница между "Ливерпулем" и нами не очень велика, хотя важно то, что она все равно существует".
"С точки зрения очков, уровня игры и голов мы на одном уровне с "Челси" и "Тоттенхэмом". Такова реальность. Мы хотим развиваться, но мы не отвлекаемся на конкурентов", — цитирует Эмери Sky Sports.
03.12.2018 20:00
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лукавит хитрый, по уровню игры и голам уже давно обошли вышеперечисленную шалупень
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решил не обижать пепку правдой, соотечественник как никак.
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http://fapl.ru/posts/66862/
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как всегда декабрь все расставит по полочкам
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рано..рано гнилозубый стал пиздеть про других..паси своих овец и копайся в своём гейгуннерском огороде..ща цыган нахлобучит и будет мочой зубы полоскать..старик сарри умён и хитёр как лис..молчит или не писдит лишнего.
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да конечно. Вот только Ливерпуль выдает суперстарт - и все говорят что они слабо играют. Что будет, когда ЛФК выйдет на пик и найдет свою игру! А Арсенал играет на пике и кое как побеждает.
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Эмерим
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