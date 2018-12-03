Эмери уверен, что "Ливерпуль" не сильно лучше "Арсенала"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери убежден, что разница между его командой и "Ливерпулем" в данный момент "не очень велика".

Благодаря воскресной победе 4:2 в дерби над "Тоттенхэмом" подопечные Эмери поднялись на четвертую позицию в Премьер-Лиге, отставая на восемь очков от лидирующего "Манчестер Сити и на шесть от "Ливерпуля".

Еще до старта сезона "Ливерпуль" рассматривался болельщиками и экспертами как реальный претендент на титул, однако Унаи убежден, что "Арсенал" не сильно уступает "красным" в развитии и мощи.

"Некоторые команды превосходят нас. Одна из них, "Манчестер Сити", очевидным образом лучше. Но разница между "Ливерпулем" и нами не очень велика, хотя важно то, что она все равно существует".

"С точки зрения очков, уровня игры и голов мы на одном уровне с "Челси" и "Тоттенхэмом". Такова реальность. Мы хотим развиваться, но мы не отвлекаемся на конкурентов", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. reams 03.12.2018 22:01 # reams
    лукавит хитрый, по уровню игры и голам уже давно обошли вышеперечисленную шалупень

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  2. alexomck 03.12.2018 21:15 # alexomck
    решил не обижать пепку правдой, соотечественник как никак.

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  3. firmino9 03.12.2018 21:02 # firmino9
    http://fapl.ru/posts/66862/

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  4. kolyandr 03.12.2018 20:42 # kolyandr
    как всегда декабрь все расставит по полочкам

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  5. frisby 03.12.2018 20:38 # frisby
    рано..рано гнилозубый стал пиздеть про других..паси своих овец и копайся в своём гейгуннерском огороде..ща цыган нахлобучит и будет мочой зубы полоскать..старик сарри умён и хитёр как лис..молчит или не писдит лишнего.

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  6. recyjoed 03.12.2018 20:06 # recyjoed
    да конечно. Вот только Ливерпуль выдает суперстарт - и все говорят что они слабо играют. Что будет, когда ЛФК выйдет на пик и найдет свою игру! А Арсенал играет на пике и кое как побеждает.

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  7. mixmaster 03.12.2018 20:03 # mixmaster
    Эмерим

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