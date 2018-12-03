Эмери уверен, что "Ливерпуль" не сильно лучше "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери убежден, что разница между его командой и "Ливерпулем" в данный момент "не очень велика".

Благодаря воскресной победе 4:2 в дерби над "Тоттенхэмом" подопечные Эмери поднялись на четвертую позицию в Премьер-Лиге, отставая на восемь очков от лидирующего "Манчестер Сити и на шесть от "Ливерпуля".



Еще до старта сезона "Ливерпуль" рассматривался болельщиками и экспертами как реальный претендент на титул, однако Унаи убежден, что "Арсенал" не сильно уступает "красным" в развитии и мощи.



"Некоторые команды превосходят нас. Одна из них, "Манчестер Сити", очевидным образом лучше. Но разница между "Ливерпулем" и нами не очень велика, хотя важно то, что она все равно существует".



"С точки зрения очков, уровня игры и голов мы на одном уровне с "Челси" и "Тоттенхэмом". Такова реальность. Мы хотим развиваться, но мы не отвлекаемся на конкурентов", — цитирует Эмери Sky Sports.