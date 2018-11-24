Эмери вдохновляет пример "Ливерпуля"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признался, что "Ливерпуль" является для него источником вдохновения и образцом того, как клуб должен добавлять в мощи и становиться серьезным претендентом на трофеи.

В мае 2016 "Севилья" под руководством Эмери одержала победу над "Ливерпулем" Юргена Клоппа в финале Лиги Европы. С тех пор "красные" значительно окрепли, добрались до финала Лиги Чемпионов, а в этом сезоне всерьез претендуют на победу в Премьер-Лиге.



За те же два года "Арсенал" пришел в "упадок", как на этой неделе выразился Унаи. Теперь испанский тренер жаждет повторить путь "Ливерпуля" наверх.



"Помню, три года назад мы с "Севильей" играли против "Ливерпуля" в финале Лиги Европы, и тогда "Ливерпуль" не смог попасть в Лигу Чемпионов. Два года спустя они сыграли в финале Лиги Чемпионов".



"Это хороший пример для нас — может быть, мы не сможем это в точности повторить, потому что это очень, очень сложно, а они очень хорошо потрудились с Юргеном Клоппом, но мы определенно способны выйти на один уровень с "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Челси" и компенсировать эту разницу. Но нам нужно время, нам нужно работать".



"Сегодня я разговаривал с игроками в раздевалке на протяжении получаса — о разных вещах, включая тактику. Мы забили 26 голов в Премьер-Лиге. Это очень хорошо для нас. Но сколько мы пропустили? 15. Это много".



В данный момент у нас хороший баланс, но недостаточный. Нам нужно сохранит свою результативность, но давать меньше шансов соперникам и меньше пропускать. 16 матчей без поражений — это великолепно, но у нас было много ничьих. В данный момент этого недостаточно", — сообщил Эмери Sky Sports.