Бывший рефери объяснил, почему пенальти на Соне был, даже без контакта с Холдингом

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт объяснил, почему Майк Дин правильно назначил второй пенальти в дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", несмотря на отсутствие контакта между игроками.

Напомним, победное для "канониров" дерби Северного Лондона было отмечено сразу двумя 11-метровыми. В первом случае к Дину никаких вопросов — защитник "шпор" Ян Вертонген явно сыграл рукой.



А вот второй пенальти может показаться спорным, потому что видеоповторы демонстрируют, что защитник "Арсенала" Роб Холдинг, совершив отчаянный прыжок против Сон Хен Мина, так и не задел соперника.



После финального свистка Сократис Папастатопулос, партнер Холдинга по обороне, даже подошел к южнокорейцу и пригрозил тому пальцем. Однако Хакетт занял позицию Дина в этой противоречивой ситуации.



"Можно доказать, что это все еще пенальти, несмотря на отсутствие контакта, и это делает данное решение таким сложным".



"Пункт правил 12 гласит, что прямой штрафной удар (пенальти, если фол совершен внутри площадки) присуждается, если игрок совершил "неосторожное, опрометчивое или с чрезмерным применением силы действие". Нигде здесь не сказано, что непременно должен быть контакт".



"Прыжок Холдинга был отчаянным, а следовательно — неосторожным. Когда ты демонстрируешь "недостаточное внимание или недостаточным расчет, вступая в борьбу или действуя без должных мер предосторожности", рефери обязан вмешаться, к этому его обязывают правила".



"Контакта действительно не было, но это всего лишь потому, что Сон предусмотрительно ушел от опасного стыка", — пишет Хакетт в своей колонке в The Telegraph.





And a dive from tottenham cheats for corrupt FA to give a penalty. pic.twitter.com/GJPploUc4b