Бывший рефери объяснил, почему пенальти на Соне был, даже без контакта с Холдингом
Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт объяснил, почему Майк Дин правильно назначил второй пенальти в дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", несмотря на отсутствие контакта между игроками.
Напомним, победное для "канониров" дерби Северного Лондона было отмечено сразу двумя 11-метровыми. В первом случае к Дину никаких вопросов — защитник "шпор" Ян Вертонген явно сыграл рукой.
А вот второй пенальти может показаться спорным, потому что видеоповторы демонстрируют, что защитник "Арсенала" Роб Холдинг, совершив отчаянный прыжок против Сон Хен Мина, так и не задел соперника.
После финального свистка Сократис Папастатопулос, партнер Холдинга по обороне, даже подошел к южнокорейцу и пригрозил тому пальцем. Однако Хакетт занял позицию Дина в этой противоречивой ситуации.
"Можно доказать, что это все еще пенальти, несмотря на отсутствие контакта, и это делает данное решение таким сложным".
"Пункт правил 12 гласит, что прямой штрафной удар (пенальти, если фол совершен внутри площадки) присуждается, если игрок совершил "неосторожное, опрометчивое или с чрезмерным применением силы действие". Нигде здесь не сказано, что непременно должен быть контакт".
"Прыжок Холдинга был отчаянным, а следовательно — неосторожным. Когда ты демонстрируешь "недостаточное внимание или недостаточным расчет, вступая в борьбу или действуя без должных мер предосторожности", рефери обязан вмешаться, к этому его обязывают правила".
"Контакта действительно не было, но это всего лишь потому, что Сон предусмотрительно ушел от опасного стыка", — пишет Хакетт в своей колонке в The Telegraph.
And a dive from tottenham cheats for corrupt FA to give a penalty. pic.twitter.com/GJPploUc4b— Lord Jan Szabala the III (@ArsenalPoland) 2 декабря 2018 г.
03.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
нет фола - нет пенальти.
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не фолил, но хотел, теперь и за это дают штрафы
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одного повтора мало. да и не весь эпизод тут показан.
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Бывший рефери слаб головой уже стал. Ему надо было посмотреть в ту часть правил, которая говорит что это была симуляция и жёлтая карточку откосившему от своей узбекской армии уёбкy.
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Да, фиг бы с ним, был пенальти...
Но вы тогда ставьте по 5-8 пенальти за игру. Слабо? В каждой игре АПЛ эпизодов "неосторожного, опрометчивого или с чрезмерного применения силы действия" вагон
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а если опрометчиво и неосторожно перднуть в штрафной? тоже пеналь ставить?
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ну хорошо хоть не "Холдинга посетила мысль сфолить, следовательно пенальти чистый".
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что за говноповтор? был же норм ракурс, где видно, что сону въехали в носок
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уат? что за чушь несет этот **** симуляция теперь оправдывается? кому не лень будет падать и пенальти теперь ахахах
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Он проехался шипами по стопе ему. Я специально повтор раз 15 посмотрел.
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во втором тайме и близко даже в штрафную не подбегал этот сон
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Последователь монэ
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А за ногу чего схватился? Симуляция чистейшая
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ну писец, таким макаром можно что угодно в штрафной площади оправдать
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