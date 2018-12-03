Бывший рефери объяснил, почему пенальти на Соне был, даже без контакта с Холдингом

Роб Холдинг и Сон Хен Мин Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт объяснил, почему Майк Дин правильно назначил второй пенальти в дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", несмотря на отсутствие контакта между игроками.

Напомним, победное для "канониров" дерби Северного Лондона было отмечено сразу двумя 11-метровыми. В первом случае к Дину никаких вопросов — защитник "шпор" Ян Вертонген явно сыграл рукой.

А вот второй пенальти может показаться спорным, потому что видеоповторы демонстрируют, что защитник "Арсенала" Роб Холдинг, совершив отчаянный прыжок против Сон Хен Мина, так и не задел соперника.

После финального свистка Сократис Папастатопулос, партнер Холдинга по обороне, даже подошел к южнокорейцу и пригрозил тому пальцем. Однако Хакетт занял позицию Дина в этой противоречивой ситуации.

"Можно доказать, что это все еще пенальти, несмотря на отсутствие контакта, и это делает данное решение таким сложным".

"Пункт правил 12 гласит, что прямой штрафной удар (пенальти, если фол совершен внутри площадки) присуждается, если игрок совершил "неосторожное, опрометчивое или с чрезмерным применением силы действие". Нигде здесь не сказано, что непременно должен быть контакт".

"Прыжок Холдинга был отчаянным, а следовательно — неосторожным. Когда ты демонстрируешь "недостаточное внимание или недостаточным расчет, вступая в борьбу или действуя без должных мер предосторожности", рефери обязан вмешаться, к этому его обязывают правила".

"Контакта действительно не было, но это всего лишь потому, что Сон предусмотрительно ушел от опасного стыка", — пишет Хакетт в своей колонке в The Telegraph.


Метки Арсенал, Дин, Премьер-Лига, рефери, Сон, Тоттенхэм, Хакетт, Холдинг

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 03.12.2018 16:33 # vals1702
    нет фола - нет пенальти.

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  2. kolyandr 03.12.2018 16:18 # kolyandr
    не фолил, но хотел, теперь и за это дают штрафы

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  3. naby-keita 03.12.2018 16:16 # naby-keita
    одного повтора мало. да и не весь эпизод тут показан.

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  4. lampard78 03.12.2018 16:04 # lampard78
    Бывший рефери слаб головой уже стал. Ему надо было посмотреть в ту часть правил, которая говорит что это была симуляция и жёлтая карточку откосившему от своей узбекской армии уёбкy.

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  5. barmaglotik 03.12.2018 15:56 # barmaglotik
    Да, фиг бы с ним, был пенальти...
    Но вы тогда ставьте по 5-8 пенальти за игру. Слабо? В каждой игре АПЛ эпизодов "неосторожного, опрометчивого или с чрезмерного применения силы действия" вагон

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  6. denk 03.12.2018 15:53 # denk
    а если опрометчиво и неосторожно перднуть в штрафной? тоже пеналь ставить?

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  7. midas 03.12.2018 15:53 # midas
    ну хорошо хоть не "Холдинга посетила мысль сфолить, следовательно пенальти чистый".

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  8. liverfun 03.12.2018 15:52 # liverfun
    что за говноповтор? был же норм ракурс, где видно, что сону въехали в носок

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  9. gunars 03.12.2018 15:51 # gunars
    уат? что за чушь несет этот **** симуляция теперь оправдывается? кому не лень будет падать и пенальти теперь ахахах

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  10. volwebni4ek 03.12.2018 15:47 # volwebni4ek
    Он проехался шипами по стопе ему. Я специально повтор раз 15 посмотрел.

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  11. al-faarabi 03.12.2018 15:35 # al-faarabi
    во втором тайме и близко даже в штрафную не подбегал этот сон

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  12. chebrec 03.12.2018 15:29 # chebrec
    Последователь монэ

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  13. redtiger 03.12.2018 15:17 # redtiger
    А за ногу чего схватился? Симуляция чистейшая

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  14. lfcynwa 03.12.2018 15:05 # lfcynwa
    ну писец, таким макаром можно что угодно в штрафной площади оправдать

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