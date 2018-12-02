Моуриньо: "Рэшфорд был моим бешеным псом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал нападающего Маркуса Рэшфорда своим "бешеным псом".

Именно 21-летний Рэшфорд вдохновил "красных дьяволов" на камбэк в выездном матче против "Саутгемптона" (2:2), отметившись результативными передачами на Ромелу Лукаку и Андера Эрреру.



Жозе остался под впечатлением от неослабевающего желания Маркуса сражаться, а замену молодого игрока объясняет травмой.



"Не так важно, по какой схеме ты играешь. Важно обладать игроками, которые по своим характеристикам являются бешеными псами — теми, кто выгрызает мяч и постоянно прессингует. У нас нет большого количества игроков с таким духом".



"Я бы сказал, что сегодня Маркус Рэшфорд был моим бешеным псом — до того момента, когда, скажем так, он очень, очень устал, и у него возникли небольшие проблемы со здоровьем".



"Речь про усталость — он сам попросил о замене. Некоторые игроки с такого рода травмой не играют две недели, но я абсолютно уверен, что Маркус будет в порядке к следующему матчу".



"Один ушиб здесь, другой ушиб там, одно падение здесь, другое падение там, усталость, множество рывков, много движения — 75 минут, и он выжат как лимон".



"Я назвал его бешеным псом при всем уважении к собакам, потому что я люблю их. Думаю, они лучше, чем многие люди", — цитирует Моуриньо Sky Sports.