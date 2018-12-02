Моуриньо: "Рэшфорд был моим бешеным псом"

Маркус Рэшфорд и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал нападающего Маркуса Рэшфорда своим "бешеным псом".

Именно 21-летний Рэшфорд вдохновил "красных дьяволов" на камбэк в выездном матче против "Саутгемптона" (2:2), отметившись результативными передачами на Ромелу Лукаку и Андера Эрреру.

Жозе остался под впечатлением от неослабевающего желания Маркуса сражаться, а замену молодого игрока объясняет травмой.

"Не так важно, по какой схеме ты играешь. Важно обладать игроками, которые по своим характеристикам являются бешеными псами — теми, кто выгрызает мяч и постоянно прессингует. У нас нет большого количества игроков с таким духом".

"Я бы сказал, что сегодня Маркус Рэшфорд был моим бешеным псом — до того момента, когда, скажем так, он очень, очень устал, и у него возникли небольшие проблемы со здоровьем".

"Речь про усталость — он сам попросил о замене. Некоторые игроки с такого рода травмой не играют две недели, но я абсолютно уверен, что Маркус будет в порядке к следующему матчу".

"Один ушиб здесь, другой ушиб там, одно падение здесь, другое падение там, усталость, множество рывков, много движения — 75 минут, и он выжат как лимон".

"Я назвал его бешеным псом при всем уважении к собакам, потому что я люблю их. Думаю, они лучше, чем многие люди", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2018 06:00

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  1. mcfc-fantactic 02.12.2018 06:20 # mcfc-fantactic
    Оказывается вот кто солсишен))) Рашфорд! Ахахахахахххх....ххххх!!!!

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  2. liverpo0ol 02.12.2018 06:00 # liverpo0ol
    "Я назвал его бешеным псом при всем уважении к собакам, потому что я люблю их. Думаю, они лучше, чем многие люди", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67053/

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