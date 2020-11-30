Де Хеа хочет знать, останется ли Моуриньо в МЮ на следующий сезон

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вернется к обсуждению нового контракта, когда узнает, кто будет занимать должность главного тренера в следующем сезоне.

Накануне стало известно, что "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили контракт Де Хеа, чье будущее теперь связано до окончания следующего сезона.



"Юнайтед" потупил таким образом, чтобы обезопасить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно, а также это свидетельствует, что стороны далеки от компромисса по поводу новой сделки.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 28-летний испанец отклонил последнее предложение клуба, предусматривающее повышение его зарплаты до 275 тысяч фунтов в неделю. Давид хочет получать на уровне Алексиса Санчеса, который кладет в карман по полмиллиона фунтов каждые семь дней.



Другой загвоздкой является неопределенная ситуация с будущим главного тренера Жозе Моуриньо, который может лишиться своей работы, если не обеспечит "дьяволам" участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.



Останется ли Моуриньо на своем посту? Кто может заменить португальца, если тот все-таки будет уволен? Как клуб снова собирается сражаться за высшие награды? На все эти вопросы Де Хеа хочет получить ответы, прежде чем подпишет новый контракт. При этом Давид счастлив на "Олд Траффорд" и открыт к продлению сотрудничества.