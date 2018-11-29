Клопп: "Мы выглядели как мясники"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не удивил мощный старт в исполнении ПСЖ, а также посетовал на судейство.

Не выдержав стартовый натиск парижан, "красные" пропустили уже на 13-й минуте матча на "Парк де Пренс". ПСЖ продолжал смотреться острее и незадолго до окончания первого тайма удвоил счет.



И хотя перед самым уходом на перерыв Джеймс Милнер отквитал один гол, реализовав пенальти, на большее "Ливерпуль" не наиграл, ограничившись единственным ударом в створ.



Клопп считает, что его команде не хватило остроты в атаке, а также у Юргена есть претензии к рефери, который во втором тайме слишком часто останавливал игру, даже после малейших фолов.



"Начало матча получилось таким, как мы и ожидали — очень диким и напряженным. Наш соперник сильно рисковал. Оба своих гола они забили, выигрывая отскок".



"Тем не менее, нам все равно нужно было оставаться в игре, и когда мы чуть наладили контроль над мячом, вы смогли убедиться, что еще ничего не решено. Мы старались делать все возможное, но создали недостаточно явных голевых моментов. Мы имели две-три многообещающих ситуации, и с одним-двумя другими решениями мяч оказался бы в воротах".



"Когда матч начинается таким образом, сложно восстанавливать уверенность в себе, поэтому мы так и не показали своей лучшей игры. Еще одной проблемой стали 500 тысяч остановок игры во втором тайме, и при этом рефери продолжал думать, что все делает правильно. Мы является одной из чистейших команд в Англии, но сегодня вечером нас заставили выглядеть мясниками".



"Результат уже не изменить, но он все равно ощущается немного несправедливым. Теперь нам еще раз нужна помощь "Энфилда", — сообщил Клопп BT Sport.