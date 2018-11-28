Клопп: "Чтобы победить ПСЖ, нужны большие яйца"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде необходимы "большие яйца", чтобы добиться победы над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Как известно, в случае победы над парижанами "красные" досрочно гарантируют выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Ранее в этом сезоне "Ливерпулю" удалось обыграть ПСЖ на "Энфилде" со счетом 3:2, однако Клопп ожидает тяжелейшего матча.

"У Парижа нет слабых мест, они превосходно укомплектованы как в обороне, так и в атаке. Они обладают всем этими атакующими игроками, а дальше у них выдающийся Адриен Рабьо и Марко Верратти, которого хотел весь мир два года назад. Нельзя это игнорировать".

"Если мы не сыграем на своем пике, у нас не будет шансов. Необходимо стараться играть в футбол против них, иначе тебе никогда не выйти из под давления. Владея мячом, они постоянно оказывают давление, поэтому только владение мячом позволит тебе контролировать игру. А для этого необходимы действительно большие яйца", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 676

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. beatboy 28.11.2018 16:42 # beatboy
    2:2/3:2?

    (ответить)

  2. chelsea-69 28.11.2018 16:23 # chelsea-69
    Танцор Финалов

    (ответить)

  3. chelsea-69 28.11.2018 16:22 # chelsea-69
    Финальный Танцовщик

    (ответить)

  4. tot35 28.11.2018 16:22 # tot35
    Че он курит

    (ответить)

  5. slash-lfc 28.11.2018 16:17 # slash-lfc
    Боже, какой же Клопп все-таки крутой.

    (ответить)

  6. electric 28.11.2018 16:09 # electric
    Где-то плачет кокой-то кононир.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: