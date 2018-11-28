Клопп: "Чтобы победить ПСЖ, нужны большие яйца"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде необходимы "большие яйца", чтобы добиться победы над ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Как известно, в случае победы над парижанами "красные" досрочно гарантируют выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Ранее в этом сезоне "Ливерпулю" удалось обыграть ПСЖ на "Энфилде" со счетом 3:2, однако Клопп ожидает тяжелейшего матча.
"У Парижа нет слабых мест, они превосходно укомплектованы как в обороне, так и в атаке. Они обладают всем этими атакующими игроками, а дальше у них выдающийся Адриен Рабьо и Марко Верратти, которого хотел весь мир два года назад. Нельзя это игнорировать".
"Если мы не сыграем на своем пике, у нас не будет шансов. Необходимо стараться играть в футбол против них, иначе тебе никогда не выйти из под давления. Владея мячом, они постоянно оказывают давление, поэтому только владение мячом позволит тебе контролировать игру. А для этого необходимы действительно большие яйца", — цитирует Клоппа Daily Mail.
28.11.2018 16:00
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Танцор Финалов
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Финальный Танцовщик
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Че он курит
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Боже, какой же Клопп все-таки крутой.
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Где-то плачет кокой-то кононир.
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