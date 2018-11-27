"Сити" обсуждает покупку голкипера сборной США

Зак Стеффен "Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении голкипера "Коламбус Крю" и сборной США Зака Стеффена.

Напомним, "горожане" были вынуждены срочно отозвать Аро Мурича из аренды в "НАК Бреде" после того, как Клаудио Браво надорвал ахилл в августе и, скорее всего, выбыл до конца сезона.

Естественно, первым номером "Сити" остается Эдерсон, однако The Telegraph стало известно, что у главного тренера Хосепа Гвардиолы есть определенные сомнения насчет того, способен ли Мурич справиться с ролью дублера бразильца.

По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги задумываются об укреплении последнего рубежа в преддверии зимнего трансферного окна, и их внимание привлек 23-летний Стеффен, который ранее в ноябре был признан Голкипером Года в МЛС.

"Горожане" уже контактируют с "Коламбус Крю" и вскоре должны решить, будут ли делать свое предложение. Стоимость Стеффена, на счету которого шесть матчей за американскую сборную, может составить 7.8 миллионов фунтов, включая бонусы.



Метки Коламбус Крю, Манчестер Сити, Стеффен

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 15:30

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  1. arhangel777 27.11.2018 15:54 # arhangel777
    Залипуха,

    http://fapl.ru/posts/66853/

    Пеп сказал что в январе ни кого брать не будем

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  2. dannylucker 27.11.2018 15:37 # dannylucker
    глядишь еще и конкуренцию нехреновую составит

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  3. chebrec 27.11.2018 15:35 # chebrec
    Смысл ему лавку полировать

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