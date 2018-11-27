"Сити" обсуждает покупку голкипера сборной США

"Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении голкипера "Коламбус Крю" и сборной США Зака Стеффена.

Напомним, "горожане" были вынуждены срочно отозвать Аро Мурича из аренды в "НАК Бреде" после того, как Клаудио Браво надорвал ахилл в августе и, скорее всего, выбыл до конца сезона.



Естественно, первым номером "Сити" остается Эдерсон, однако The Telegraph стало известно, что у главного тренера Хосепа Гвардиолы есть определенные сомнения насчет того, способен ли Мурич справиться с ролью дублера бразильца.



По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги задумываются об укреплении последнего рубежа в преддверии зимнего трансферного окна, и их внимание привлек 23-летний Стеффен, который ранее в ноябре был признан Голкипером Года в МЛС.



"Горожане" уже контактируют с "Коламбус Крю" и вскоре должны решить, будут ли делать свое предложение. Стоимость Стеффена, на счету которого шесть матчей за американскую сборную, может составить 7.8 миллионов фунтов, включая бонусы.