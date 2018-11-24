"Манчестер Сити" никого не купит в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не совершит приобретений в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "горожане" обзавелись лишь одним новичком, подписав вингера Рияда Махреза и проиграв борьбу "Челси" за полузащитника Жоржиньо.



Ожидалось, что в январе "Сити" предпримет новую попытку укрепить центр поля. На "Этихад" упорно сватали восходящую звезду "Аякса" Френки Де Йонга.



Также у Гвардиолы могли появиться мысли о покупке левого защитника после очередной травмы Бенжамена Менди, выбывшего на три месяца. Однако чемпионы Премьер-Лиги решили не тратить денег посреди сезона.



"Нет, нет. Мы не будем покупать в январе. Мы не собираемся тратить никаких денег. Я так счастлив нашим составом, вдобавок игроки возвращаются в строй, поэтому нет".



"Когда на старте сезона мы формировали этот состав, то делали это с расчетом на то, что нам не придется покупать в январе, если, конечно, у нас не возникнут проблемы. У нас глубокий состав, и я доверяю им всем".



"Мы не собираемся выходить на рынок в январе, ни за что", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.