"Манчестер Сити" никого не купит в январе

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не совершит приобретений в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "горожане" обзавелись лишь одним новичком, подписав вингера Рияда Махреза и проиграв борьбу "Челси" за полузащитника Жоржиньо.

Ожидалось, что в январе "Сити" предпримет новую попытку укрепить центр поля. На "Этихад" упорно сватали восходящую звезду "Аякса" Френки Де Йонга.

Также у Гвардиолы могли появиться мысли о покупке левого защитника после очередной травмы Бенжамена Менди, выбывшего на три месяца. Однако чемпионы Премьер-Лиги решили не тратить денег посреди сезона.

"Нет, нет. Мы не будем покупать в январе. Мы не собираемся тратить никаких денег. Я так счастлив нашим составом, вдобавок игроки возвращаются в строй, поэтому нет".

"Когда на старте сезона мы формировали этот состав, то делали это с расчетом на то, что нам не придется покупать в январе, если, конечно, у нас не возникнут проблемы. У нас глубокий состав, и я доверяю им всем".

"Мы не собираемся выходить на рынок в январе, ни за что", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 07:00

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  1. brown-ale 24.11.2018 07:56 # brown-ale
    А зря. УЕФА глядишь и правда показательно их забанит на пару окон, поэтому нужно пользоваться возможностью, пока она есть.

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  2. scouser2005 24.11.2018 07:29 # scouser2005
    Ну и хорошо..

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