Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" постарается порадовать публику "Олд Траффорд" в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" во вторник вечером.

Безголевая ничья против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу дополнительно подчеркнула, что "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы, играя дома.

В этом сезоне "Юнайтед" выиграл лишь три из девяти матчей на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. Из всех участников этого розыгрыша Лиги Чемпионов пока только "дьяволы" не смогли забить дома.

"Если вы ощущаете давление, оставайтесь дома и смотрите игру по телевизору", — дал совет своим подопечным главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Сенсационная победа 1:2 в гостях у "Ювентуса" в предыдущем туре позволила "дьяволам" значительно поправить свое положение в Группе H. Теперь "дьяволы" занимают второе место, на два очка отставая от туринцев и на эти же два очка опережая "Валенсию". "Янг Бойз" находится на дне квартета с единственным баллом.

— Ранее осенью "Янг Бойз" и "Юнайтед" встретились первый раз в истории, и "дьяволы" уверенно выиграли 0:3.

— "Янг Бойз" ни разу не побеждал во всех трех предыдущих выездах в Англию (4:0 против "Тоттенхэма" в 2010, 2:2 против "Ливерпуля" в 2012 и 3:1 против "Эвертона" в 2015).

— "Юнайтед" не знает побед дома в Лиге Чемпионов уже три матча кряду.

—"Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории не смог забить в двух подряд домашних еврокубковых матчах.

— Текущая голевая "засуха" МЮ на своем поле в Лиге Чемпионов насчитывает уже 186 минут, которые прошли с забитого Ромелу Лукаку мяча против "Севильи" в марте.

— "Янг Бойз" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев три поражения и в каждом из этих трех поражений пропуская по три гола.

— "Янг Бойз" не знает побед уже в девяти выездных матчах в еврокубках, не считая квалификацию.

— По статистике "Юнайтед" чаще всего проигрывает на групповом этапе Лиги Чемпионов именно в 5-м туре — восемь поражений.

— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Янг Бойз" худший процент реализации — два гола при 53 ударах (4%).

— Ромелу Лукаку забил пять голов в трех последних матчах против "Янг Бойз" (все пять — еще за "Эвертон").

— Поль Погба поучаствовал во всех трех голах "Юнайтед" в матче с "Янг Бойз" в сентябре.

В лазарет "Юнайтед" на некоторое время с мышечной травмой угодил защитник Виктор Линделеф. Маркос Рохо и Маттео Дармиан также не был замечены на тренировке команды и, вероятно, пропустят этот матч.

Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 14:20

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  1. sisyazavr 27.11.2018 15:11 # sisyazavr
    02.12.2018
    Челси vs. Фулхэм
    Арсенал vs. Тоттенхэм
    Ливерпуль vs. Эвертон

    Будет жарко.

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  2. mikkiynwa 27.11.2018 15:11 # mikkiynwa
    АДЕКВАТНЫЕ ПЕНСЫ НА СВЯЗИ? Вопрос есть.

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  3. narcot 27.11.2018 15:07 # narcot
    это правда?

    https://pp.userapi.com/c849536/v849536152/c5ced/QrwIG0TS62I.jpg

    (ответить)

  4. narcot 27.11.2018 15:03 # narcot
    кому эта помойка интересна?

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  5. faplmegafan 27.11.2018 15:02 # faplmegafan
    глориглори пан-юнайтед!

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  6. gavriil 27.11.2018 14:59 # gavriil
    Привет! Как дела?

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  7. lfcynwa 27.11.2018 14:57 # lfcynwa
    двушку положат без игры как таковой и все

    возможен свист ОТ в конце

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  8. selfish 27.11.2018 14:52 # selfish
    Пора пробивать дно топарикам
    Моур просто гений

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  9. januzaj00 27.11.2018 14:45 # januzaj00
    короли на главной!

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  10. mancunia-planet 27.11.2018 14:34 # mancunia-planet
    Вперёд, Янги! Чмо, аут!

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  11. akadam 27.11.2018 14:31 # akadam
    Не выиграют. Команда сольет толмача.

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  12. chebrec 27.11.2018 14:26 # chebrec
    Глори глори МЮ!

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