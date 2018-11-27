Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз"

"Манчестер Юнайтед" постарается порадовать публику "Олд Траффорд" в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" во вторник вечером.

Безголевая ничья против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу дополнительно подчеркнула, что "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы, играя дома.



В этом сезоне "Юнайтед" выиграл лишь три из девяти матчей на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. Из всех участников этого розыгрыша Лиги Чемпионов пока только "дьяволы" не смогли забить дома.



"Если вы ощущаете давление, оставайтесь дома и смотрите игру по телевизору", — дал совет своим подопечным главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Сенсационная победа 1:2 в гостях у "Ювентуса" в предыдущем туре позволила "дьяволам" значительно поправить свое положение в Группе H. Теперь "дьяволы" занимают второе место, на два очка отставая от туринцев и на эти же два очка опережая "Валенсию". "Янг Бойз" находится на дне квартета с единственным баллом.



— Ранее осенью "Янг Бойз" и "Юнайтед" встретились первый раз в истории, и "дьяволы" уверенно выиграли 0:3.



— "Янг Бойз" ни разу не побеждал во всех трех предыдущих выездах в Англию (4:0 против "Тоттенхэма" в 2010, 2:2 против "Ливерпуля" в 2012 и 3:1 против "Эвертона" в 2015).



— "Юнайтед" не знает побед дома в Лиге Чемпионов уже три матча кряду.



—"Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории не смог забить в двух подряд домашних еврокубковых матчах.



— Текущая голевая "засуха" МЮ на своем поле в Лиге Чемпионов насчитывает уже 186 минут, которые прошли с забитого Ромелу Лукаку мяча против "Севильи" в марте.



— "Янг Бойз" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев три поражения и в каждом из этих трех поражений пропуская по три гола.



— "Янг Бойз" не знает побед уже в девяти выездных матчах в еврокубках, не считая квалификацию.



— По статистике "Юнайтед" чаще всего проигрывает на групповом этапе Лиги Чемпионов именно в 5-м туре — восемь поражений.



— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Янг Бойз" худший процент реализации — два гола при 53 ударах (4%).



— Ромелу Лукаку забил пять голов в трех последних матчах против "Янг Бойз" (все пять — еще за "Эвертон").



— Поль Погба поучаствовал во всех трех голах "Юнайтед" в матче с "Янг Бойз" в сентябре.



В лазарет "Юнайтед" на некоторое время с мышечной травмой угодил защитник Виктор Линделеф. Маркос Рохо и Маттео Дармиан также не был замечены на тренировке команды и, вероятно, пропустят этот матч.



Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция