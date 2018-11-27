Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз"
"Манчестер Юнайтед" постарается порадовать публику "Олд Траффорд" в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" во вторник вечером.
Безголевая ничья против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу дополнительно подчеркнула, что "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы, играя дома.
В этом сезоне "Юнайтед" выиграл лишь три из девяти матчей на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. Из всех участников этого розыгрыша Лиги Чемпионов пока только "дьяволы" не смогли забить дома.
"Если вы ощущаете давление, оставайтесь дома и смотрите игру по телевизору", — дал совет своим подопечным главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Сенсационная победа 1:2 в гостях у "Ювентуса" в предыдущем туре позволила "дьяволам" значительно поправить свое положение в Группе H. Теперь "дьяволы" занимают второе место, на два очка отставая от туринцев и на эти же два очка опережая "Валенсию". "Янг Бойз" находится на дне квартета с единственным баллом.
— Ранее осенью "Янг Бойз" и "Юнайтед" встретились первый раз в истории, и "дьяволы" уверенно выиграли 0:3.
— "Янг Бойз" ни разу не побеждал во всех трех предыдущих выездах в Англию (4:0 против "Тоттенхэма" в 2010, 2:2 против "Ливерпуля" в 2012 и 3:1 против "Эвертона" в 2015).
— "Юнайтед" не знает побед дома в Лиге Чемпионов уже три матча кряду.
—"Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории не смог забить в двух подряд домашних еврокубковых матчах.
— Текущая голевая "засуха" МЮ на своем поле в Лиге Чемпионов насчитывает уже 186 минут, которые прошли с забитого Ромелу Лукаку мяча против "Севильи" в марте.
— "Янг Бойз" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев три поражения и в каждом из этих трех поражений пропуская по три гола.
— "Янг Бойз" не знает побед уже в девяти выездных матчах в еврокубках, не считая квалификацию.
— По статистике "Юнайтед" чаще всего проигрывает на групповом этапе Лиги Чемпионов именно в 5-м туре — восемь поражений.
— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Янг Бойз" худший процент реализации — два гола при 53 ударах (4%).
— Ромелу Лукаку забил пять голов в трех последних матчах против "Янг Бойз" (все пять — еще за "Эвертон").
— Поль Погба поучаствовал во всех трех голах "Юнайтед" в матче с "Янг Бойз" в сентябре.
В лазарет "Юнайтед" на некоторое время с мышечной травмой угодил защитник Виктор Линделеф. Маркос Рохо и Маттео Дармиан также не был замечены на тренировке команды и, вероятно, пропустят этот матч.
Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция
27.11.2018 14:20
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Последние комментарии:
02.12.2018
Челси vs. Фулхэм
Арсенал vs. Тоттенхэм
Ливерпуль vs. Эвертон
Будет жарко.
(ответить)
АДЕКВАТНЫЕ ПЕНСЫ НА СВЯЗИ? Вопрос есть.
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это правда?
https://pp.userapi.com/c849536/v849536152/c5ced/QrwIG0TS62I.jpg
(ответить)
кому эта помойка интересна?
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глориглори пан-юнайтед!
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Привет! Как дела?
(ответить)
двушку положат без игры как таковой и все
возможен свист ОТ в конце
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Пора пробивать дно топарикам
Моур просто гений
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короли на главной!
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Вперёд, Янги! Чмо, аут!
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Не выиграют. Команда сольет толмача.
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Глори глори МЮ!
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