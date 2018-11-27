Каррагер усомнился в мастерстве Аррисабалаги
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поставил под сомнение мастерство голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги посл трех пропущенных от "Тоттенхэма" голов.
В минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение при Маурицио Сарри, уступив "шпорам" на "Уэмбли" со счетом 3:1. Кепа, который минувшим летом сменил в воротах "Челси" Тибо Куртуа, оказался бессилен предотвратить этот результат, и отсутствие больших спасений в такого рода матче со стороны голкипера вызвало вопросы у Каррагера.
"Если честно, думаю, Куртуа выручил бы в эпизоде с первым голом. Я не хочу возвращаться в прошлое, потому что он новый голкипер и молодой голкипер, но мне кажется, что в прошлом Куртуа справлялся с такими ударами", — сообщил Каррагер в эфире.
27.11.2018 14:00
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Дыркач за 85 млн это было очевидно.
Ток очевидные дауны вроде пенсов орали про его топовость.
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очередной Кариес?
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Нормальный воротчик..молодой ещё..наберётся опыта будет топ.
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Кепа, конечно талант. Но ему расти и расти. Берет то, что должен брать, но невероятных сейвов как делал тот же Де Хеа в свое время не делает, и будет ли делать куй знает. НО мля 80 мультов за него-это развод века. Ситуацию напоминает историю, когда Ливерпуль, нуждаясь в напе, в последний момент взял и купил Керолла за баснословные по тем временам 25 лямов, бо время поджимало и ТО уже закрывалось. И прогадал. Пенсия тоже была поставлена в безысходное положение уходом Куртуа и испанцы этим классно воспользовались. Посмотрим, что вырастет из Кепы со временем, пока он совершенно средний воротчик.
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а куртуа голы не пропускал вообще
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Пиздец он долбаёб. К нему вообще никаких вопросов в этом сезоне. Всегда выручает когда может. Только во втором голе Тоттенхэма к нему можно предъявить претензии, да и то там Луиз ему свинью подложил.
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как может самый дорогой кипер за 80мульт Должен пропускать голы???????? Я не понимаю вообще.
Уаахаххахахаха Бильбао конкретно лоханули Шелсей продав кипера 5 милионного за 80 Уахахахахаха))))))))))))))))))))))))
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не вратарская вина
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верно, что молодой и не стабильный, Де Хеа куда круче позорился в начале.
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Каррагер нагнетает давление и создает неуверенность в стане врагов. По-прежнему, "красный". Лицом буквально.
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Боже он по 5 голов пропускает носатый в этой 7 пропустил бы кепа ещо молод
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ппц он далбень канеш
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