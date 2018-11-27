Каррагер усомнился в мастерстве Аррисабалаги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поставил под сомнение мастерство голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги посл трех пропущенных от "Тоттенхэма" голов.

В минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение при Маурицио Сарри, уступив "шпорам" на "Уэмбли" со счетом 3:1. Кепа, который минувшим летом сменил в воротах "Челси" Тибо Куртуа, оказался бессилен предотвратить этот результат, и отсутствие больших спасений в такого рода матче со стороны голкипера вызвало вопросы у Каррагера.



"Если честно, думаю, Куртуа выручил бы в эпизоде с первым голом. Я не хочу возвращаться в прошлое, потому что он новый голкипер и молодой голкипер, но мне кажется, что в прошлом Куртуа справлялся с такими ударами", — сообщил Каррагер в эфире.