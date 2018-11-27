Каррагер усомнился в мастерстве Аррисабалаги

Кепа Аррисабалага Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поставил под сомнение мастерство голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги посл трех пропущенных от "Тоттенхэма" голов.

В минувший уикенд "синие" потерпели свое первое поражение при Маурицио Сарри, уступив "шпорам" на "Уэмбли" со счетом 3:1. Кепа, который минувшим летом сменил в воротах "Челси" Тибо Куртуа, оказался бессилен предотвратить этот результат, и отсутствие больших спасений в такого рода матче со стороны голкипера вызвало вопросы у Каррагера.

"Если честно, думаю, Куртуа выручил бы в эпизоде с первым голом. Я не хочу возвращаться в прошлое, потому что он новый голкипер и молодой голкипер, но мне кажется, что в прошлом Куртуа справлялся с такими ударами", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Аррисабалага, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 27.11.2018 15:09 # mikkiynwa
    Дыркач за 85 млн это было очевидно.

    Ток очевидные дауны вроде пенсов орали про его топовость.

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  2. selfish 27.11.2018 14:54 # selfish
    очередной Кариес?

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  3. frisby 27.11.2018 14:49 # frisby
    Нормальный воротчик..молодой ещё..наберётся опыта будет топ.

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  4. radik86radik 27.11.2018 14:30 # radik86radik
    Кепа, конечно талант. Но ему расти и расти. Берет то, что должен брать, но невероятных сейвов как делал тот же Де Хеа в свое время не делает, и будет ли делать куй знает. НО мля 80 мультов за него-это развод века. Ситуацию напоминает историю, когда Ливерпуль, нуждаясь в напе, в последний момент взял и купил Керолла за баснословные по тем временам 25 лямов, бо время поджимало и ТО уже закрывалось. И прогадал. Пенсия тоже была поставлена в безысходное положение уходом Куртуа и испанцы этим классно воспользовались. Посмотрим, что вырастет из Кепы со временем, пока он совершенно средний воротчик.

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  5. kolyandr 27.11.2018 14:30 # kolyandr
    а куртуа голы не пропускал вообще

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  6. ccchelsea 27.11.2018 14:13 # ccchelsea
    Пиздец он долбаёб. К нему вообще никаких вопросов в этом сезоне. Всегда выручает когда может. Только во втором голе Тоттенхэма к нему можно предъявить претензии, да и то там Луиз ему свинью подложил.

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  7. silva77 27.11.2018 14:09 # silva77
    как может самый дорогой кипер за 80мульт Должен пропускать голы???????? Я не понимаю вообще.

    Уаахаххахахаха Бильбао конкретно лоханули Шелсей продав кипера 5 милионного за 80 Уахахахахаха))))))))))))))))))))))))

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  8. blueswin 27.11.2018 14:07 # blueswin
    не вратарская вина

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  9. alexomck 27.11.2018 14:07 # alexomck
    верно, что молодой и не стабильный, Де Хеа куда круче позорился в начале.

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  10. akadam 27.11.2018 14:04 # akadam
    Каррагер нагнетает давление и создает неуверенность в стане врагов. По-прежнему, "красный". Лицом буквально.

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  11. qwerty1234halil 27.11.2018 14:03 # qwerty1234halil
    Боже он по 5 голов пропускает носатый в этой 7 пропустил бы кепа ещо молод

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  12. mancunia-planet 27.11.2018 14:01 # mancunia-planet
    ппц он далбень канеш

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