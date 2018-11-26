Военное положение на Украине не повлияет на матч "Арсенала"

УЕФА официально объявил, что матч Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится в назначенное время в четверг, несмотря на введение военного положения на Украине.

В понедельник Украина ввела военное положение в стране, отреагировав на обстрел и захват своих катеров российскими кораблями у Керченского пролива.



Тем не менее, эти события не повлияют на предстоящий матч "канониров" в Полтаве. УЕФА заверил, что на стадионе "Ворсклы" будут приняты все необходимые меры безопасности.



Как сообщает Sky Sports, этот выезд собираются посетить около пяти сотен болельщиков лондонского клуба. Министерство иностранных дел Британии сделало собственное заявление по этому поводу, посоветовав болельщикам "Арсенала" "оставаться бдительными" на Украине.