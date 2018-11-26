Военное положение на Украине не повлияет на матч "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг против Ворсклы УЕФА официально объявил, что матч Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится в назначенное время в четверг, несмотря на введение военного положения на Украине.

В понедельник Украина ввела военное положение в стране, отреагировав на обстрел и захват своих катеров российскими кораблями у Керченского пролива.

Тем не менее, эти события не повлияют на предстоящий матч "канониров" в Полтаве. УЕФА заверил, что на стадионе "Ворсклы" будут приняты все необходимые меры безопасности.

Как сообщает Sky Sports, этот выезд собираются посетить около пяти сотен болельщиков лондонского клуба. Министерство иностранных дел Британии сделало собственное заявление по этому поводу, посоветовав болельщикам "Арсенала" "оставаться бдительными" на Украине.



Метки Арсенал, Ворскла, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 18:25

Количество просмотров Просмотров: 791

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 26.11.2018 19:13 # naby-keita
    решили хохлы провести финал ЛЧ в Украине, да так опозорились с организацией ивента и "развитой" инфраструктурой, что весь мир пожалел, что приехал сюда))))
    ну хорошо хоть у Арсенала фаны радужные, им похуй где тусоваться)

    (ответить)

  2. slash-lfc 26.11.2018 18:59 # slash-lfc
    Сука лол бля. Что за фрик-страна эта Хохляндяя, ахахах. 2к18 год, а у них что не год, то пиздец ))

    (ответить)

  3. chelsea-69 26.11.2018 18:42 # chelsea-69
    "оставаться бдительными" на Украине нужно всем, а болельщикам Арсенала особенно

    (ответить)

  4. scauzer11 26.11.2018 18:42 # scauzer11
    поросёнок решил ввести Военное положение и тем самым убрать выборы президента в стране, вот и вся история.

    (ответить)

  5. makeewadim 26.11.2018 18:27 # makeewadim
    Опять ваюють?? Я просто ящик не смотрю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: