Виалли рассказал о борьбе с раком длинною в год

Легенда "Челси" Джанлука Виалли рассказал, что на протяжении последнего года вел борьбу с раком.

В период с 1996 по 2000 год Вилли довелось как выступать за "синих", так и тренировать их. Вместе с "Челси" Джанлука завоевал ряд трофеев в каждой из ролей.



Однако 2018 год получился по-настоящему тяжелым для Виалли. В интервью Corriere della Serra 54-летний итальянец рассказал, что он прошел восьмимесячный курс химиотерапии и шестинедельный курс радиотерапии, чтобы победить страшную болезнь.



"Сейчас я в порядке, я правда чувствую себя очень хорошо. Я лечился год, и сейчас я зверски здоров, хотя у меня по-прежнему нет уверенности, как закончится этот поединок".



"Я знаю, настолько сложно рассказывать об этом другим, своей семье. Ты никогда не хочешь причинить боль людям, которые любят тебя. Ты чувствуешь стыд — словно произошедшее является твоей виной".



"Я привык носить свитер под футболкой, чтобы никто ничего не заметил. Я оставался тем Виалли, которого все знали, но затем я решил рассказать свою историю".



"Надеюсь, моя история сможет вдохновить людей, которые находятся на распутье в своей жизни", — сообщил Виалли.