Аспиликуэта: "Это было больно"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта признался, что поражение 3:1 от "Тоттенхэма" причинило большую боль его команде.

В субботу "шпоры" убедительно доказали свое превосходство над соседями, нанеся им их первое поражение в сезоне и обойдя их в таблице Премьер-Лиге.



Больше всего Аспиликуэту, который в этот день тоже был не на высоте, расстраивает не столько результат, сколько манера игра "синих".



"Мы очень плохо начал матч. Когда после 15 первых минут ты уступаешь 2:0, отыграться всегда тяжело".



"Это правда, что в паре последних матчей мы начинали игру не так, как следует. Когда-то мы избегали возмездия за это, но против "Тоттенхэма" возмездие случилось незамедлительно. Тяжело играть с таким дефицитом в счете".



"У "Тоттенхэма" агрессивная команда, они хорошо играют в пас, а нам просто не удавалось забрать мяч и играть в свою игру".



"Мы знали, что сможем вернуться в игру, если забьем один гол, но получилось иначе. При счете 3:0 мы старались до самого конца, но так и не получили ничего из этого матча".



"Тяжело с этим смириться. Мы должны играть лучше, а проигрывать подобным образом — это больно. Мы должны извлечь урок, стать лучше и реабилитироваться как команда. Мы должны стать сильнее и вернуться на победный путь", — цитирует Аспиликуэту Evening Standard.