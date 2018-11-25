Агент: "Жоржиньо скучает по Италии"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо признался, что его клиент испытывает тоску по Италии, своей второй родине.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из "Наполи" за 57 миллионов фунтов, Жоржиньо очень уверенно начал свою английскую карьеру. Итальянец бразильского происхождения превратился в ключевого распасовщика команды Маурицио Сарри.
Агент Жоао Сантос доволен тем, как 26-летний полузащитник проявляет себя в Премьер-Лиге, но отмечает, что при любой возможности Жоржиньо возвращается в Италию.
"Этот опыт пока превосходит все ожидания. Сразу заиграть в новом клубе и новой лиге не бывает просто, однако команда добивается положительных результатов".
"Тем не менее, он скучает по Италии и возвращается туда при любой возможности, чтобы повидать своих старых друзей. В конце концов он провел там 10 лет", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.
25.11.2018 09:00
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Это вью еще дня четыре назад было, задолго до поражения) Знатно Миха вас собрал...
"первый раз проиграл и уже бежать готов."
Источник: http://fapl.ru/posts/66885/
"Проебал игру сразу же заскучал по Италии."
Источник: http://fapl.ru/posts/66885/
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Когда будет новость ,что Сарри скучает по Италии ?xD
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положительные результаты против середняков.
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первый раз проиграл и уже бежать готов.
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Проебал игру сразу же заскучал по Италии.
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