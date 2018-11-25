Агент: "Жоржиньо скучает по Италии"

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо признался, что его клиент испытывает тоску по Италии, своей второй родине.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из "Наполи" за 57 миллионов фунтов, Жоржиньо очень уверенно начал свою английскую карьеру. Итальянец бразильского происхождения превратился в ключевого распасовщика команды Маурицио Сарри.

Агент Жоао Сантос доволен тем, как 26-летний полузащитник проявляет себя в Премьер-Лиге, но отмечает, что при любой возможности Жоржиньо возвращается в Италию.

"Этот опыт пока превосходит все ожидания. Сразу заиграть в новом клубе и новой лиге не бывает просто, однако команда добивается положительных результатов".

"Тем не менее, он скучает по Италии и возвращается туда при любой возможности, чтобы повидать своих старых друзей. В конце концов он провел там 10 лет", — сообщил Сантос Tuttomercatoweb.



Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 867

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  1. crystall 25.11.2018 10:03 # crystall
    Это вью еще дня четыре назад было, задолго до поражения) Знатно Миха вас собрал...

    "первый раз проиграл и уже бежать готов."
    Источник: http://fapl.ru/posts/66885/

    "Проебал игру сразу же заскучал по Италии."
    Источник: http://fapl.ru/posts/66885/

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  2. edgarkuznetsov 25.11.2018 09:49 # edgarkuznetsov
    Когда будет новость ,что Сарри скучает по Италии ?xD

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  3. blayzer 25.11.2018 09:38 # blayzer
    положительные результаты против середняков.

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  4. alexomck 25.11.2018 09:38 # alexomck
    первый раз проиграл и уже бежать готов.

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  5. torres2012 25.11.2018 09:15 # torres2012
    Проебал игру сразу же заскучал по Италии.

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